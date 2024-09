Addio a Giuseppe Martignoni, consigliere regionale di FdI e storico esponente della destra lombarda

È morto questa mattina il consigliere regionale lombardo di FdI Giuseppe De Bernardi Martignoni, malato da tempo. Martignoni avrebbe compiuto 64 anni l’11 settembre. La scomparsa di Martignoni ha suscitato un cordoglio bipartisan. “Ci lascia dopo una lunga battaglia per un brutto male Giuseppe De Bernardi Martignoni, figura storica della destra gallaratese e consigliere regionale di FdI. Mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutta la comunità politica. Grazie di tutto Beppe, che la terra ti sia lieve”, ha scritto Giorgia Meloni sui suoi social.

L’addio a Giuseppe Martignoni: “Anche nella malattia è stato un esempio”

A dare notizia della scomparsa di Martignoni è stato con una nota è il capogruppo di FdI al Pirellone, Christian Garavaglia. “È una grande perdita per tutto il partito, non solo per il nostro gruppo consigliare”, ha sottolineato Garavaglia, esprimendo vicinanza “alla famiglia e a tutte le persone che lo conoscevano”. “Anche nella malattia è stato per noi un grande esempio: il suo senso del dovere è stato sempre fortissimo, tanto che il suo contributo non è venuto a mancare nemmeno in questi ultimi mesi. Persona altruista, generosa, coerente sempre con gli ideali che lo hanno guidato nella sua azione politica ed amministrativa, a servizio della comunità”, ha aggiunto.

Il cordoglio del consiglio regionale della Lombardia

Ricordi e testimonianze sono arrivati non solo da FdI, ma anche dal Pd e dall’intero consiglio regionale, che ha disposto per il 10 settembre una commemorazione in apertura di seduta. “Nella sua città e nel gallaratese – ha sottolineato in una nota il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani – era conosciuto da tutti, rispettato anche da chi non aveva le sue stesse idee politiche. Animato da grande passione civile, era sempre pronto ad aiutare tutti e ha sempre interpretato la politica come impegno al servizio del proprio territorio. Aveva condotto mille lotte anche per il mondo dei taxi a partire da Malpensa. Ai familiari e alla comunità di Gallarate va il cordoglio mio personale e dell’intera istituzione regionale”.

FdI saluta “l’amico Beppe”: “Mancherà a tutti”

Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, ha parlato di Martignoni come di un amico e di “un uomo schierato sempre con coerenza dalla stessa parte, innamorato della sua Gallarate, della nostra Lombardia e della nostra bella patria”. “Con lui – ha sottolineato – se ne va un pezzo della storia della destra varesina, lombarda e italiana. Di lui terremo sempre nel cuore la forza, l’entusiasmo e l’onestà con cui ha servito la sua gente e il nostro partito. E da oggi, anche nel suo nome, continueremo a combattere la buona battaglia con una stella in più nel cielo. Buon viaggio, Beppe”. Il ministro del Turismo Daniela Santanché ha scritto sui social che “mancherà a tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Il suo impegno, il suo spirito di servizio e la sua dedizione restano un esempio per la comunità politica di Fratelli d’Italia e per la sua provincia di Varese. Riposi in pace”.

L’omaggio dell’opposizione: “La sua perdita è un lutto per l’intera comunità politica lombarda”

Anche dall’opposizione sono giunte parole di cordoglio, rispetto e affetto. Il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, ha sottolineato che la morte di Martignoni è “una notizia che colpisce profondamente tutta la comunità politica lombarda. Giuseppe è stato un uomo di grande impegno e dedizione, che ha servito con passione la città di Gallarate e la Regione Lombardia. Nonostante le differenze politiche, ha sempre dimostrato un forte senso di responsabilità e rispetto nel suo lavoro in Consiglio regionale”. “La sua perdita – ha sottolineato l’esponente dem – rappresenta un momento di lutto per l’intera comunità politica lombarda”.

Giuseppe Martignoni, una vita al servizio del territorio

Giuseppe De Bernardi Martignoni era nato a Gallarate, in provincia di Varese, e in Regione Lombardia era vicepresidente della quinta commissione permanente Territorio, infrastrutture e mobilità oltre che componente della settima commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione e della commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità.

Eletto alle ultime elezioni regionali con 3269 preferenze, De Bernardi Martignoni era stato nel 1992 consigliere provinciale a Varese, e negli anni successivi, sempre alla provincia di Varese, ha ricoperto la carica di assessore provinciale alla sicurezza (2002-2007) e di assessore provinciale allo sport (2007-2008). Nel 2018 (e fino al 2021) viene rieletto consigliere provinciale. Dal 2006 è stato consigliere comunale a Gallarate, comune per cui è stato dal 2008 al 2013 assessore allo sport d presidente del consiglio comunale dal 2021 fino al 2023. Dal 1982 al 2023 è stato titolare di un’azienda artigiana.