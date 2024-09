45enne straniero contromano a Nettuno: morta una donna incinta e un bimbo di 5 anni, grave la madre

Una tragedia immane a Nettuno. Un uomo, uno straniero italo-canadese, ha guidato contromano e ha investito una macchina, uccidendo sul colpo una donna di 37 anni, Sabrina Spallotta, e il nipotino di cinque anni.

Nell’impatto sono rimasti gravemente feriti anche la sorella gemella della donna deceduta, anche lei incinta, e lo stesso uomo, per il quale la Procura ha già pronto il provvedimento restrittivo per omicidio stradale plurimo da notificare in ospedale.

La tragedia di Nettuno

L’impatto è avvenuto in via Cervicione sul litorale. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sembra che le due vetture stessero viaggiando in direzione opposta. Lo scontro è stato molto violento.

Il Suv Kia di colore bianco, con a bordo le vittime, sarebbe prima andato a sbattere contro un albero e poi contro un muro di cemento dove ha fermato la sua corsa.

Per il bambino e la zia non sono serviti i soccorsi arrivati sul posto. I medici hanno potuto solo constatare che le vittime erano decedute sul colpo. La mamma del piccolo, invece, estratta dalle lamiere è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso, ma le sue condizioni sono stabili.

Anche l’autista straniero in gravi condizioni

Verserebbe in gravi condizioni anche il conducente della Mini, che è stato sottoposto agli esami tossicologici, ma i medici sono fiduciosi su un suo recupero. I carabinieri hanno sequestrato le macchine e i telefonini dei due conducenti. Si aspettano gli esiti degli esami tossicologici che, in caso di positività, costituirebbero un’ulteriore aggravante per l’italo-canadese.

Rischia fino a 18 anni di carcere

L’uomo sarà certamente perseguito per omicidio stradale plurimo. Il legislatore ha disciplinato anche il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime. Più in particolare ci si riferisce non soltanto al caso in cui il conducente abbia cagionato la morte di più persone, ma anche al caso in cui abbia causato la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone.

In questa particolare ipotesi la pena prevista è quella per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso la sanzione può arrivare fino a un massimo di 18 anni di carcere e dipende ovviamente da eventuali aggravanti come l’assunzione di alcol e droghe.