Volantini antisemiti all’interno di un ospedale di Firenze, FdI: “Giani punisca i colpevoli”

Volantini antisemiti nella bacheca dell’ospedale di San Giovanni di Dio a Firenze contro Israele, definito “regime di apartheid” e il primo ministro Benjamin Netanyahu, “responsabile di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio”. A denunciare l’episodio, con tanto di foto postata su Facebook, l’associazione Italia-Israele, mentre FdI chiede al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, di intervenire e punire i responsabili.

I volantini antisemiti e l’esposto alla Procura

A rendere nota la vicenda su Facebook, postando la foto, è stata l’associazione Italia-Israele di Firenze con il presidente Emanuele Cocollini che parla di “propaganda indegna”. “Non possiamo tollerare che si faccia propaganda di odio contro Israele all’interno di un luogo pubblico come un ospedale. Riteniamo tutto questo gravissimo e chiediamo al direttore generale di intervenire rimuovendo quanto prima i vergognosi cartelli”, annunciando anche la possibilità di presentare un esposto alla procura della Repubblica.

Carrai: “Vicenda scandalosa”

Insieme a Cocollini arriva anche la condanna del console onorario Marco Carrai che auspica una rapida ‘eliminazione’ dei cartelli. “Trovo scandaloso che in un ospedale pubblico, in una bacheca ad uso dei dipendenti, sia possibile affiggere cartelli che definiscono Israele uno Stato di apartheid. Israele è una democrazia liberale dove ebrei, cristiani, arabi musulmani possono votare senza restrizioni e tutti, come accade nelle democrazie liberali, hanno gli stessi diritti”. Per Carrai, “chi scrive quelle cose è un incosciente e un odiatore pericoloso che alimenta odio”.

Fratelli d’Italia: “La Regione di sinistra intervenga concretamente”

Il vicecapogruppo alla Camera di FdI, Alfredo Antoniozzi, in un comunicato, afferma che, “E’ gravissimo che all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze siano apparsi volantini contro Israele. In una struttura pubblica viene consentito un antisemitismo intollerabile e su questo punto il presidente della Regione, Giani, è chiamato ad individuare i responsabili, ivi compreso il direttore sanitario del plesso, e a prendere provvedimenti adeguati. Alla comunità ebraica e all’associazione Italia-Israele che ha denunciato il misfatto vanno la mia solidarietà”.

“I cartelli con slogan contro Israele apparsi ieri nella bacheca dell’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze sono intollerabili. Sono solidale con la comunità ebraica di e con il presidente dell’associazione locale Italia- Israele, Cocollini che ha denunciato l’accaduto oggetto di accusa come il popolo ebraico, aggredito da terroristi, e considera ancor più vergognoso che i cartelli siano stati esposti in un ospedale, che non è un contesto politico ma di cura e solidarietà e che ha scopi opposti rispetto a chi fomenta odio su un argomento già caratterizzato da un forte conflitto”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.