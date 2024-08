Video struggente, il fidanzato è nelle mani di Hamas dal 7 ottobre ma lei brinda lo stesso alla festa dell’amore

Festa di Tu Be-av (ossia giornata di celebrazione dell’amore). Giornata amara in Israele, segnata dall’acuta nostalgia di chi non c’è più o è ancora nelle mani di Hamas, vivo o morto, chissa. Come nel caso della giovane Ziv che alla vigilia della popolare festività non ha rinunciato a sperare. Ha prenotato un tavolo per due sul lungomare di Tel Aviv. Un video straziante pubblicato sul sito dell’Ansa. e rilanciato su X.

Si vedono scorrere le immagini di una bottiglia di vino, la pasta, due piatti, due bicchieri per festeggiare. Ma di fronte a lei sull’altra sedia non c’è persona alcuna. C’è solo una foto: quella di Eliya Cohen, 27 anni, rapito al festival Nova il 7 ottobre e ancora nelle mani di Hamas nei tunnel di Gaza. Per l’occasione Ziv ha comunque fatto festa, ha indossato un vestito rosso, attaccando al tavolino un piccolo cartello: “il mio fidanzato è ancora prigioniero a Gaza”. Nelle immagini si vedono i passanti che l’abbracciano, piangono con lei. Lei, Ziv, è miracolosamente sopravvissuta all’attacco terroristico al festival nascondendosi in un piccolo rifugio insieme con altri ragazzi, per la maggior parte uccisi dalle granate tirate dentro dai miliziani, che poi hanno rapito Eliya.

