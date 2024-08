Via libera al decreto omnibus: raddoppiata la flat tax ai super-ricchi e aiuti per Scampia

Credito d’imposta, Università, turismo e rinnovabili: questi i temi all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto omnibus. “Sono stati inseriti 1,6 miliardi che raddoppiano l’importo previsto, ai quali si aggiunge la possibilità per i programmi di coesione di poter usare queste risorse in modo facoltativo”, così il ministro Raffaele Fitto in conferenza stampa chiarendo che l’importo complessivo supera così i 4,2 miliardi.

Credito d’imposta, Fitto: copertura mai immaginata prima

“Le risorse a copertura del credito d’imposta ammontano a una cifra che non era stata mai prevista né immaginata. Di fronte a una tempesta in un bicchier d’acqua che si era creata, con questa scelta creiamo le condizioni per dare una risposta chiara alle imprese”. Sul terreno dei balneari, in vista della protesta annunciata venerdì, Fitto ha spiegato che c’è un confronto in atto sul parere predisposto dalla Commissione europea. “Un confronto che va avanti con le sue complessità”.

Raddoppiata la flat tax per i Paperoni

Viene raddoppiata la flat tax per i miliardari che hanno deciso di trasferire il loro domicilio in Italia. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ha aggiunto: “Ci sono le misure di chiarimento per il versamento delle imposte a favore degli enti locali e le nuove modalità o meglio il trasferimento in legge dell’applicazione della spending review delle Regioni”. Non ci saranno tasse sugli extraprofitti, ha chiarito poi il ministro dell’Economia. “Le banche, come le altre realtà che fanno utili e stanno bene, saranno chiamate, come tutti i cittadini italiani, a contribuire alla finanza pubblica. Penso non ci sia niente di strano”.

Tesoretto, aspettiamo le autoliquidazioni

Sul possibile tesoretto da 20 miliardi in arrivo dal miglioramento del gettito fiscale “aspettiamo quando finiranno tutte le autoliquidazioni e poi tiriamo le somme”, ha detto il ministro. Sulla presidenza della Rai ha confermato la sua fiducia all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, ma – ha detto – “non dipende solo da me”. Nel decreto omnibus, inoltre, viene stanziato un contributo ad hoc, fino a 1.100 euro al mese, per le famiglie che devono o hanno dovuto lasciare le Vele di Scampia dopo il crollo del 24 luglio scorso ha provocato tre morti e 12 feriti.

Contributo fino a 1100 euro mese agli sfollati di Scampia

Via libera del Cdm anche alla riforma dei contratti di ricerca su proposta del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Con il provvedimento, si ampliano gli strumenti a disposizione delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni Afam per inquadrare professionalmente le diverse figure all’interno del sistema della ricerca con un meccanismo di tutele crescenti. Maurizio Leo ha illustrato i due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale. ” E con questi siamo a 13 approvati. In 12 mesi abbiamo rivisto per buona parte il sistema fiscale italiano”, ha spiegato il viceministro dell’Economia.

Cdm, via libera alla riforma dei contratti di ricerca

Si prevedono forme di collaborazione da parte di studenti durante il corso di laurea o di laurea magistrale per un massimo di 200 ore l’anno. Il compenso può arrivare a 3.500 euro/anno. Si introducono poi due tipologie di borse di assistenza all’attività di ricerca: una junior e una senior per i dottori di ricerca. Arriva poi il contratto postdoc che potrà essere sottoscritto dal dottore di ricerca. Viene poi introdotta la figura del Professore aggiunto, che potrà svolgere nelle università specifiche attività di didattica, di ricerca e di terza missione. “Si tratta di una vera e propria ‘cassetta degli attrezzi’ con strumenti differenziati a seconda dei diversi livelli di ricerca”, ha sottolineato il ministro Bernini.

Turismo, stanziati 13 milioni per i comuni appenninici

Sul fronte del turismo il Consiglio dei ministri ha approvato lo stanziamento di 13 milioni di euro a sostegno del turismo nei Comuni all’interno di comprensori e aree sciistiche della dorsale appenninica colpiti dalla diminuzione delle presenze turistiche. Con questo intervento ribadiamo il nostro impegno a sostegno della montagna italiana. Che si conferma asset strategico per il comparto anche nel periodo estivo”, commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Regimi amministrazioni per l’energia da fonti rinnovabili

Semaforo verde, in via preliminare, allo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento porta la firma del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del ministro per le riforme Elisabetta Alberti Casellati e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto. “Lo schema – spiega una nota del Mase – individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi. È un provvedimento che risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Pnrr”.