Ubriaco e drogato alla guida, si schianta con l’auto a Fondi. Morta la fidanzata, gravi la sorella e il figlio

Una ragazza di 24 anni è morta in un incidente avvenuto, intorno alle 2 della notte scorsa, sulla strada provinciale a Fondi. Il figlio di 6 mesi, in auto con lei, si trova in osservazione al Bambino Gesù di Roma. Alla guida dell’auto, una Volkswagen Golf, il compagno della vittima, piantonato in ospedale. Ricoverata anche un’altra ragazza a bordo con la famiglia. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, la causa dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi, potrebbe esser stata la velocità sostenuta che ha fatto ribaltare l’auto. Ma il conducente in ospedale, è risultato positivo alla droga e all’alcol ed è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Latina. La compagna di 24 anni, morta, si chiamava Mariagrazia Bedin, e viaggiava con il figlio di pochi mesi rimasto ferito gravemente. L’incidente stradale è avvenuto in via di Santa Anastasia a Fondi in provincia di Latina.

Un grave incidente anche a Valmontone

U grave incidente è avvenuto anche sull’autostrada A1 all’altezza del km 584 verso Roma che ha coinvolto 4 autoveicoli (tre auto e un van). Una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 10:30 e in tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli compreso tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione Roma è stato temporaneamente chiuso il tratto. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, al momento il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda verso Roma tra Colleferro e Valmontone. Presente anche un’eliambulanza 3 ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco. Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Colleferro e di percorrere la strada statale 6 “Casilina” verso San Cesareo, dove rientrare in autostrada verso Roma.