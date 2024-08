Tutti pazzi per Claudia Mancinelli: l’allenatrice azzurra di ritmica conquista i social e Parigi (video)

Sui Social impazzano i meme e gli elogi per Claudia Mancinelli, 39 anni, allenatrice azzurra di Sofia Raffaeli, bronzo nel concorso individuale di ginnastica ritmica, prima italiana (non a squadre) a riuscire a conquistare una medaglia in questa competizione nella storia delle Olimpiadi.

Claudia Mancinelli, che è arrivata a Parigi 2024 dopo la defezione clamorosa di Julieta Cantaluppi, storica allenatrice della Raffaeli, passata armi e bagagli ad allenare la nazionale di ritmica israeliana, ha un passato come ginnasta a Fabriano (che è la prima società ad aver portato due ginnaste). Il suo arrivo era stato mal digerito a Fabriano. “Non ha l’esperienza necessaria, è come far cantare alla Scala chi non ha mai cantato”, ironizzava un’addetta ai lavori in un’intervista ferocissima a La Stampa.

Alterna l’attività nel mondo della ginnastica a quello di attrice: ha infatti recitato in alcuni film italiani tra cui «Cenere», «Fratelli Unici» ed «Emmanuel» in cui le è stato affidato il ruolo di protagonista. Come comparsa ha recitato in serie tv di successo come «Un posto al sole», «Che Dio c’aiuti», «Non smettere di sognare» ed è apparsa in diverse campagne pubblicitarie tra cui quella della Campari, di Infostrada e del Monte dei Paschi di Siena. Ma il vero momento di popolarità lo sta vivendo in queste ore con la pioggia di meme e di elogi che la vedono protagonista. C’è da capirli gli appassionati di Olimpiadi: ai Giochi di Parigi la sua presenza, così femminile, elegante e piacevolmente ordinaria, in un’edizione olimpica così “alternativa”, è stata una rigenerante boccata d’aria fresca.