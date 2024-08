Trump contro-rimonta sulla Harris: pari in tutti gli Stati chiave, finito l’effetto Kamala Harris

Trump e Harris sono pari negli Stati chiave, decisivi per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America il prossimo 5 novembre. L’effetto Kamala, iniziato subito dopo la rinuncia di Biden, sembra essere arrivato al capolinea visti gli ultimi sondaggi.

I dati negli Stati decisivi: Kamala era in testa in sei Stati su Trump

Kamala Harris e Donald Trump sono testa a testa in sette stati in bilico, secondo un sondaggio di The Hill and Emerson College Polling pubblicato giovedì.

Harris ha un leggero vantaggio su Trump in Georgia (49% a 48%), Michigan (50% a 47%) e Nevada (49% a 48%), mentre Trump ha un leggero vantaggio in Arizona (50% a 47%), Carolina del Nord (49% a 48%) e Wisconsin (49% a 48%). Parità al 48% ciascuno in Pennsylvania. Harris era in testa rispetto a Trump tra gli elettori indipendenti in tutti e sette gli stati, ad eccezione del Nevada.

Kamala avanti nei sondaggi nazionali ma contano i singoli Stati

La candidata dem è avanti nei sondaggi nazionali ma il sistema elettorale americano, che elegge il presidente non in base ai voti conquistati ma ai grandi elettori, è particolare e contano i singoli Stati.

Nel 2000, ad esempio, George Bush junior vinse le presidenziali pur prendendo meno voti di Al Gore. In termini di voto popolare prevalse quest’ultimo, ma i voti elettorali, 271 contro 266, furono favorevoli a Bush e ne determinarono l’elezione.

Prima intervista in tv per Harris

Kamala Harris rilascerà questa sera alla Cnn la sua prima intervista da quando è diventata ufficialmente la candidata dem alla Casa Bianca, dopo le forti critiche dei repubblicani che l’hanno accusata di scappare da domande difficili. Harris e il suo aspirante vice Tim Walz parleranno alla Cnn durante la tappa in Georgia della loro campagna elettorale.

Il portavoce di Trump l’ha criticata per non avere il coraggio di farsi intervistare da sola e l’ha accusata di usare l’energico governatore del Minnesota Walz come “scudo umano”.

Trump terrà oggi dei comizi separati negli Stati chiave di Michigan e Wisconsin. A intervistare Harris e Walz sarà la giornalista Dana Bash: verrà trasmessa alle 21 ora locale (le 3 di domani in Italia).