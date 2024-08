Trovato morto Lorenzo Colasanti, il ragazzo scomparso a Rieti: era in un fossato accanto alla sua auto

E’ stato ritrovato morto oggi a Rieti Lorenzo Colasanti, il ragazzo di 23 anni scomparso da Santa Rufina di Cittaducale (Ri) nella notte tra il 17 e il 18 agosto, per il quale il fratello Marco aveva lanciato accorati appelli sui social. Il corpo è stato rinvenuto verso le 13 vicino alla sua auto, una Ford Fusion color grigio scuro, nei pressi della motorizzazione di Rieti. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di un incidente stradale. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Rieti.

Lorenzo Colasanti era scomparso il 17 agosto

Le forze dell’ordine hanno trovato la Ford Fusion grigio scura e poco dopo il corpo del giovane in un fosso, vicino alla Motorizzazione, ma anche all’ospedale e al carcere di Rieti. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quello che potrebbe sembrare un incidente stradale. Né è chiaro come l’auto di Colasanti non sia stata notata da domenica a oggi in una zona della città molto frequentata. L’ultima posizione trasmessa dal cellulare del 23enne risaliva alle 15.40 di domenica, nei pressi della sua abitazione, a Santa Rufina di Cittaducale (Rieti), che dista pochi chilometri dal luogo del ritrovamento dell’auto e del corpo. .