Trent’anni senza Domenico Modugno: l’artista che ha fatto Volare l’Italia nel mondo (video)

Sono trascorsi trent’anni dalla morte di Domenico Modugno: un artista considerato ancora oggi uno dei padri della musica leggera italiana.

Alla voce dell’Italia nel mondo Sony Music Italy rende omaggio pubblicando ‘Come in un sogno di mezza estate’, il disco che raccoglie le canzoni più importanti del suo immenso catalogo da ‘Nel blu dipinto di blu’, ‘Vecchio Frack’ a ‘Meraviglioso’, passando per ‘Amara terra mia’, ‘Piove’. Ma vediamo quali sono stati i momenti indimenticabili dell’artista di Polignano a Mare nato il 9 gennaio 1928 e scomparso a Lampedusa il 6 agosto 1994.

Domenico Modugno ha scritto e inciso circa 230 canzoni, interpretato 38 film per il cinema, 7 per la televisione nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto programmi televisivi. Ha vinto quattro Festival di Sanremo. Ma quello che resterà indimenticabile è il primo, datato 1958, con il brano ‘Nel blu dipinto di blu’, ribattezzato in tutto il mondo ‘Volare’. Trionfa a Sanremo insieme con Johnny Dorelli. Il testo di questa canzone fu da lui scritto assieme a Franco Migliacci, con il quale cooperò in molti momenti della carriera, giungendo ad altri risultati di successo come ‘Addio… addio’. Il brano tradotto successivamente in ben 13 lingue ha successo in tutto il mondo. Un altro suo pezzo indimenticabile è ‘Vecchio frack’. Modugno è inoltre tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi, con oltre 70 milioni di copie.

L’impegno in politica e l’incontro con Marco Pannella

La Rai ricorda il grande artista pugliese con una serie di iniziative editoriali televisive, radiofoniche e digital e con spazi di approfondimento nelle sue testate giornalistiche tv e radio. In particolare, su Rai 1, alle 9, Pino Strabioli dedica all’artista una finestra all’interno di “Uno Mattina Estate”. La Tgr Puglia realizza un servizio a Polignano, città dove l’artista era nato e dove c’è una statua sul mare che ricorda la sua ultima visita, prima della morte. La Tgr Sicilia propone invece un servizio, ricordando lo stretto legame fra” Mister volare” e la Sicilia, Lampedusa in particolare, dove l’artista morì improvvisamente, con un’intervista anche a Beppe Fiorello, che ha magistralmente interpretato Modugno in “Volare – La grande storia di Domenico Modugno “, miniserie televisiva diretta da Riccardo Milani e prodotta da Rai Fiction.

La redazione della Tgr Lazio ricorderà Domenico Modugno con un’intervista alla moglie, Franca Gandolfi. In omaggio a Modugno, RaiPlay rende disponibili sulla piattaforma: “Volare – La grande storia di Domenico Modugno” Fiction di Riccardo Milani (2013) e “Volare – Nel blu dipinto di blu” film di Piero Tellini (1959).

Le Teche Rai proporranno uno storico show tv del 1970 “Una serata con Domenico Modugno ” che consente di rivivere