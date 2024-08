Tragedia in piscina: tredicenne morto a Padula, si ipotizza un malore. E’ il settimo caso da agosto

Un’altra tragedia in piscina. Un ragazzino, che avrebbe 13 anni, è morto, questa mattina, mentre si trovava in una piscina a Padula, nel salernitano. Le cause del decesso non sono note e non è ancora chiaro se fosse in acqua quando si è consumata la tragedia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

Il 13enne deceduto questa mattina si trovava nella piscina di un agriturismo che si trova in contrada Pantagnone a Padula, nel Salernitano. E’ quanto si legge in una nota stampa dei carabinieri. I militari dell’Arma della Compagnia di Sala Consilina, diretti sul posto dalla Procura di Lagonegro, stanno svolgendo indagini per accertare le cause del decesso.

Forse un malore la causa della tragedia in piscina

Dalle prime ipotesi sembra che il ragazzino abbia avuto un malore e non sia morto a causa di un impatto. Resta da capire il motivo del malore, che potrebbe essere stato causato da diversi motivi, tra i quali una congestione intestinale.

Il dolore del sindaco

“Siamo profondamente addolorati. Vincenzo era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali, proclamerò il lutto cittadino”, Lo ha detto Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcella, il comune del salernitano dove ere residente il 13enne morto.

Sette morti in piscina solo ad agosto

Sono sette i morti in piscina solo dal 1 agosto ad oggi. Tutti bambini o giovani. Alcuni sono deceduti(si tratta dei più piccoli) a causa di impatti traumatici, altri per malori dovuti probabilmente a conseguenze esterne, prime fra tutte la congestione che avviene in caso di alimentazione prima di fare il bagno e quindi di alterazione della temperatura corporea. E’ probabile che sul ragazzino morto a Padula venga disposta l’autopsia.