Tenetevi forte: Michelle Obama (4 ville e 70 milioni di dollari) ha fatto un discorso contro i ricchi

L’intervento di Michelle Obama in versione pauperista alla convention democratica ha entusiasmato i commentatori progressisti Usa e ovviamente quelli nostrani, ma ha indignato molti elettori americani. Mentre la stampa radical chic produceva agiografie che non si leggevano dai tempi della beatificazione di madre Teresa di Calcutta, sui social, l’analisi è stata decisamente diversa.

I giornali italiani la descrivono come Madre Teresa

Michelle Obama ha dedicato il suo intervento contro chi ha ricchezze spropositate, “mia madre mi ha invitato sempre a diffidare dei ricchi” con un ammiccamento agli americani che non arrivano a mettere insieme il pranzo con la cena. Lo ha fatto, come nota più di un giornale vicino ai Repubblicani, con addosso lo stipendio medio di un paio di operai americani. E già in sè la cosa appare piuttosto ridicola.

L’analisi dell’abbigliamento della ex first lady (sui giornali glamour) ha occupato paginate su riferimenti a marche, marchi e stilisti. Elogi che però erano spesso privi del dato essenziale: quanto costavano i sobri ed elegantissimi indumenti della signora Obama? La stampa meno allineata al pensiero dem ha fatto presto il conto.

Michelle Obama: 4mila dollari addosso, gioielli esclusi, ha invitato a diffidare dei ricchi

Ed è un conto da capogiro: Variety ha descritto la sua scelta di un tailleur pantalone blu navy con cintura, senza maniche come “un ensemble alla moda”, mentre InStyle ha scritto che ha dato un “tocco non convenzionale al classico power suit”. La giacca incrociata viene venduta al dettaglio per 1,690 dollari mentre i pantaloni da smoking vengono venduti per la modica cifra 890. Sono creati dal marchio Monse e fanno parte della sua collezione resort 2025. Insomma, come una modella a una sfilata milanese.

Un altro sito evidenzia che le desideratissime scarpe di Jimmy Choo vengono vendute non proprio a prezzi da saldi (oltre mille dollari). Ignota la spesa per il parrucchiere e il trucco, ma certo non a costi accessibili a una casalinga americana. Totale: almeno 4000 dollari solo per il look. Gioielli firmati di David Yurman esclusi.

La famiglia Obama: 4 ville e un patrimonio da 70 milioni

Al di là del look non certo low cost, su X, c’è chi si indigna argomentando in modo circostanziato. L’utente ProudArmyBrat, ha criticato l’ex First Lady per aver dato lezioni agli americani sui pericoli dell’eccesso facendo la classica lista della spesa. “Gli Obama hanno un patrimonio netto di 70 milioni di dollari. Possiedono 4 proprietà di lusso: – Casa a Washington DC acquistata per $ 8,1 milioni – Casa a Martha’s Vineyard acquistata per $ 11,75 milioni – Casa sulla spiaggia alle Hawaii acquistata per $ 8,7 milioni – Casa a Chicago acquistata per $ 1,65 milioni”, ha scritto. Mi sto davvero stancando dei multimilionari che predicano sui mali del denaro e dell’avidità”.