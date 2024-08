Sinner, agli Us Open la prima sfida è con l’americano McDonald, ma il sorteggio mette Alcaraz e Medvedev sulla sua strada

Us Open, a sorteggio terminato gli accoppiamenti degli azzurri al primo turno vedono Jannik Sinner debuttare contro lo statunitense Mackenzie McDonald nel primo turno del singolare maschile del torneo di tennis del Grande Slam, al via lunedì 26 agosto a New York. Il sorteggio effettuato oggi ha delineato il tabellone: e la strada agonistica che si apre al campione azzurro numero 1 del mondo delinea un percorso che potrebbe portarlo ad incontrare un altro statunitense Alex Michelsen al secondo turno e il cileno Nicolas Jarry, numero 26 del tabellone, al terzo. E non solo: per gli ottavi di finale già si ipotizza la possibile sfida con lo statunitense Tommy Paul, per poi affrontare ai quarti il russo Daniil Medvedev, vincitore a New York nel 2021. In semifinale, poi, l’incontro con lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione dello Us Open 2022. Entrambi nella stessa parte del tabellone di Sinner.

Sinner, il sorteggio degli Us Open

Sono tutti possibili incroci, certo: un conto è il tbellone, un altro sono i pronostici e un altro ancora la sfida giocata sul campo: ma di certo c’è che almeno sulla carta il percorso di Sinner sembra somigliare molto a quello dell’ultimo Wimbledon, con Daniil Medvedev possibile avversario ai quarti, Carlos Alcaraz in semifinale e Novak Djokovic in finale.

Sinner nella stessa parte del tabellone di Medvedev e Alcaraz

Archiviata (quasi definitivamente) la questione doping – si attende ancora di capire se la Wada farà ricorso – il fuoriclasse altoatesino può dunque finalmente concentrarsi sugli Us Open, dove tenterà di conquistare il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto in Australia a inizio anno. Certo non sarà facile per lui: a dare un rapido sguardo al tabellone e ai possibili incroci, quello che sta per partire, infatti – caso doping e polemiche strumentali a parte – si evince chiaramente che quello che si ritroverà ad affrontare Sinner non sarà affatto un torneo semplice, con il n°1 del mondo che esordirà con Mackenzie McDonald, per poi – in caso di passaggio – affrontare nell’ordine Alex Michelsen, Nicholas Jarry e Tommy Paul sino agli ottavi.

Non solo. Perché la strada verso la vittoria potrebbe complicarsi soprattutto a partire dai quarti. Per raggiungere la sua seconda finale in un major – con ogni probabilità contro uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, come anticipato – Sinner dovrà infatti compiere l’impresa che non gli è riuscita a Wimbledon e al Roland Garros: ovvero battere Daniil Medvedev ai quarti e Carlos Alcaraz in semifinale.

Il cammino di Djokovic

Intanto, guardando alla parte bassa del tabellone e ai rivali del numero uno del mondo, sfilano tutti gli avversari del serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 2, campione in carica e 4 volte vincitore del torneo. Il 37enne di Belgrado affronta un qualificato al primo turno e non dovrebbe faticare prima dell’ipotetico terzo turno contro l’australiano Alexei Popyrin. Agli ottavi lo aspetta lo statunitense Ben Shelton, battuto nella semifinale 2023. Ai quarti il russo Andrey Rublev. E in semifinale il tedesco Alexander Zverev. Quindi, eccoci arrivati (sulla carta) ai potenziali ottavi di finale che potrebbero essere: Sinner-Paul; Tsitsipas-Medvedev; Alcaraz-Korda; De Minaur-Hurkacz; Ruud-Fritz; Rune-Zverev; Rublev-Dimitrov; Shelton-Djokovic.

I percorsi di gara degli altri italiani in gara

Decisamente più agevole e con nutrite speranze di andare avanti i percorsi degli altri italiani in gara: Musetti, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. E allora, se Flavio Cobolli dovrà vedersela con James Duckworth, Matteo Arnaldi sarà alle prese con Zachary Svajda, Matteo Berrettini contro Albert Ramos-Vinolas e Lorenzo Musetti con Riley Opelka. Più sfortunati invece quelli di Lorenzo Sonego, che all’esordio dovrà affrontare il beniamino di casa e testa di serie n°14 Tommy Paul. Mentre Luca Nardi sfiderà Roberto Bautista-Agut; Fabio Fognini Thomas Machac. E Luciano Darderi Sebastian Baez. Di seguito il tabellone dei match in programma per gli azzurri a New York dopo il sorteggio degli italiani al primo turno: Sinner (1)-McDonald; Sonego-Paul (14); Cobolli (31)-Duckworth; Fognini-Machac; Arnaldi (30)-Svajda; Berrettini-Ramos-Vinolas; Musetti (18)-Opelka; Darderi-Baez (21); Nardi-Bautista Agut.