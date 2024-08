Roma, pitbull sbrana il barboncino di un’anziana, la proprietaria scappa: “Che me frega!” (video)

Lo ha morso e ammazzato in pochi istanti, non controllato a dovere dalla sua padrona. Pitbull contro barboncino, una sfida impari andata in scena lunedì pomeriggio a Roma, in largo Preneste. La scena è stata notata e ripresa da due ragazzi, che hanno realizzato un video mentre la proprietaria del cane cercava di darsi alla fuga. “Mi riprendi? E che me frega”. I due animali, entrambi regolarmente al guinzaglio, si sono prima annusati e poi in una frazione di secondo il molosso ha addentato il cane di piccola taglia. L’animale, nonostante i disperati tentativi di salvarlo, è morto poco dopo. La posizione del proprietario del pitbull è al vaglio degli agenti della polizia di Roma Capitale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. “Sei scappata senza chiedere aiuto, senza soccorrere una persona anziana. Sei un’incivile,” le ha detto l’uomo, che ha ripreso la scena in un video poi diffuso sui social.