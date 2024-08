Rampini: “La lobby transgender è cattivissima e potentissima”. E Marianna Aprile trasecola (video)

“Non entro nel caso olimpico, perché non mi improvviso e non ho nessun titolo per dire la mia sulle questioni ormonali, ma negli Stati Uniti la lobby transgender è potentissima e cattivissima ed è arrivata a punte di cattiveria”, a dirlo il giornalista Federico Rampini in diretta su La7, intervendo sul caso del giorno della pugile algerina e della nostra azzurra Angela Carini.



Lo storico ex corrispondente di Repubblica fa trasecolare la conduttrice del talk show politico In Onda, Marianna Aprile, che strabuzza gli occhi e implora di usare il termine “comunità”, anziché “lobby”.

Rampini: “Sono una lobby aggressiva, cattivissima e potentissima, capace di minacce di morte”. pic.twitter.com/yn6eDCHlrW — Valentina (@valeangelsback) August 2, 2024

Rampini prosegue tuttaiva ricordando che cosa è accaduto alla autrice della saga di Harry Potter, la scrittrice britannica J.K. Rowling: “E’ stata oggetto di minacce di morte perché ha osato affermare che esiste una differenza biologica tra uomini e donne. E la Rowling – ha aggiunto Rampini – è una femminista storica, è stata fatta oggetto di ripetute minacce di morte”.

Rampini: “La lobby transgender ha dettato l’agenda di Kamala Harris in Africa”

“La lobby transgender ha degli addentellati nella sinistra americana che sono molto pericolosi. Vi faccio un esempio – prosegue Rampini – Kamala Harris fece un viaggio importante in Africa. Lei è andata in Africa a portare l’agenda della lobby transgender, pretendendo in modo arrogante di imporla in Africa. Questo in Africa è stato percepito come una nuova forma di colonialismo americano. Un tempo arrivavano i missionari per convertire gli africani al cristianesimo. Questo non si fa più. Oggi il nuovo volto dell’imperialismo culturale americano è questo. La nuova religione, Lgbtq pretende che tutti gli Stati siano allineati, sennò l’America toglie gli aiuti”.

“Possiamo chiamarla comunità più che lobby?”, implora la Aprile con Luca Telese a dargli manforte. La risposta di Rampini è perfidamente efficace: “Va bene, chiamiamola una comunità che ha un potere di pressione sul partito democratico fortissimo”. In altre parole, una lobby.

E’ rimasta invece sospesa la considerazione pesantissima di Rampini, quando ha dichiarato: “La lobby transgender ha degli addentellati nella sinistra americana che sono molto pericolosi”. Né a Marianna Aprile, nè a Luca Telese, in studio, è venuto in mente di chiedere a Rampini altro. E cioè se gli addentellati ci siano anche nella sinistra italiana. Magari sarà per la prossima puntata di In Onda.