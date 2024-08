Rai: il Tg1 vola sui social, visualizzati 150 milioni di video. Virali i post su Pino D’Angiò e Taylor Swift (video)

Volano i social del TG1. Nel periodo che va dal primo novembre 2023 al primo luglio 2024 è il segno positivo ad illuminare i progressi dei vari social network sui quali trovano eco le notizie del primo telegiornale d’Italia.

Su Facebook, nel periodo di riferimento, sono 32mila i nuovi follower (passati da 316.494 a 348.494), mentre sono 20.876 i nuovi follower conquistati su Instagram (da 132.294 a 157.000) e su X (ex twitter) i nuovi follower sono 4.143 (da 152mila a 156.143). Buona la crescita anche su Tiktok e Threads che sono partiti da quota 0 nel periodo di riferimento e sono arrivati a 96.100 follower per Tiktok e 32.000 per Threads. C’è grande soddisfazione anche per quel che riguarda i video del TG1 visualizzati su 4 social. Nel periodo primo novembre 2023, primo luglio 2024 sono stati 148,8 milioni i video del TG1 visualizzati su Facebook, Instagram, X e Tiktok.

“Questi dati rappresentano un segnale di grande vitalità dell’informazione Rai – afferma l’Amministratore delegato Roberto Sergio – non più legata soltanto ai mezzi tradizionali, ma in grado di essere attrattiva anche sulle altre piattaforme. La dimostrazione che il processo verso la Digital Media Company avanza spedito”.

Non c’è solo questo dato a esaltare i risultati della testata diretta da Gian Marco Chiocci: nella classifica stilata da Sensemakers per Primaonline.it, viene infatti segnalata “tra le discontinuità di luglio, la migliore resa dei brand di news. Il Tg1 – in particolare – fa registrare un notevole miglioramento, risalendo di cinque posizioni grazie a un aumento dell’engagement del 162% e delle visualizzazioni video dell’83%. Questo trend positivo è sostenuto da una crescita del 16% nelle pubblicazioni, che spaziano dal concerto di Taylor Swift a Milano, alla morte di Pino D’Angiò, fino alle recenti medaglie italiane a Parigi 2024. I contenuti più performanti includono post su TikTok: un post sulla “febbre” per l’attesa del concerto evento di Taylor Swift e un ricordo della morte di Pino D’Angiò”.