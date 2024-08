Pompei: sfregiata la domus delle Vestali. Turista inglese incide le iniziali delle figlie, denunciato

Si è scusato dicendo di aver scritto le iniziali sue e delle due figlie per lasciare un segno della sua visita agli scavi di Pompei. Un turista vandalo è stato sorpreso mentre, con un oggetto contundente affilato, lasciava 5 incisioni su una delle parti della domus delle Vestali del sito archeologico patrimonio dell’umanità. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione del personale addetto alla vigilanza hanno fermato il turista inglese di 37 anni. Le incisioni vandaliche sono state lasciate sulla parte affrescata sinistra, all’ingresso della Casa delle Vestali. Gli addetti lo avevano notato armeggiare sul muro e hanno accertato che aveva inciso delle scritte e anche la data odierna.

Pompei, vandalizzate le pareti della Domus delle Vestali

Nella parte superiore si leggono chiaramente la lettere incise ‘JW LMW MW’ mentre nella parte bassa della parete è stata incisa la data ’07/08/24′ e sotto la scritta MYLAW. L’uomo, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per danneggiamento al patrimonio artistico, si è scusato dicendo di fatto le incisioni per lasciare un segno della sua visita.

Turista inglese sorpreso a incidere le iniziali delle figlie

Ora, in base alle normative di recente introduzione in materia di tutela dei beni culturali, dovrà pagare per il restauro. La Prefettura è stata avvertita per comminare la sanzione amministrativa. Dovrà ripagare il danno, come aveva spiegato a fine giugno il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, quando c’era stato un episodio identico. In quel caso un turista kazako era stato sorpreso mentre incideva le lettere “Ali” su un muro della Casa dei Ceii, antico alloggio che, probabilmente, era appartenuto al magistrato Ceius Secundus. Il Parco archeologico di Pompei è stato il sito più amato di questa prima domenica d’agosto: più di 17mila i visitatori.