Palio di Siena, vince la Lupa con il cavallo Benitos dopo una cavalcata sempre in testa (video)

E’ stata la Contrada della Lupa a vincere oggi, 17 agosto, il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta con il cavallo Benitos, un castrone sauro di sette anni al suo esordio, e il fantino Dino Pes detto Velluto, 43enne sardo nato a Silanus (Nuoro).

Il Palio di Siena va alla contrada della Lupa

La Contrada con i colori bianco e nero con liste arancio ha conquistato così il Drappellone disegnato dall’artista Riccardo Guasco, detto Rik. Per la Lupa si tratta della sua 38esima vittoria nella storia secolare del Palio. La precedente vittoria della Lupa risaliva al 16 agosto 2018 con il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo che montava il cavallo Porto Alabe. La corsa sul tufo in piazza del Campo si è svolta questa sera, con l’ingresso dei cavalli alle 19, dopo il rinvio di ieri, venerdì 16, giorno tradizionale del Palio, imposto dalla pioggia improvvisa. La Lupa ha tenuto sempre sotto controllo la rivale Istrice durante i lunghi tempi della mossa e ha colto benissimo lo spunto in partenza, conducendo il palio dall’inizio alla fine.

Il precedente Palio della Madonna di Provenzano di luglio era stato vinto dalla Contrada dell’Onda con il cavallo Tabacco e il fantino Carlo Sanna detto Brigante.