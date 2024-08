Oro nel ciclismo su pista per la coppia azzurra Guazzini-Consommi: “Gambe ma anche cuore”

“Oggi siamo state noi le più forti”. Nuovo oro per l’Italia a Giochi di Parigi: Vittoria Guazzini e Chiara Consonni conquistano il primo gradino del podio nel ciclismo su pista, specialità madison. Il trionfo consegna alla spedizione azzurra la 33esima medaglia ai Giochi: 11 ori, 11 argenti e 11 bronzi. Guazzini e Consonni chiudono con 37 punti e precedono Gran Bretagna (Barker-Evans), argento con 31 punti, e Olanda (van Belle-van der Du), bronzo con 28 punti.

Oro ai Giochi di Parigi nel ciclismo su pista madison

“Devo ringraziare Vittoria, non ho parole. Nella prima parte di gara ci siamo un po’ perse, poi ci siamo ritrovate e lei ha colmato qualcosa che io non avevo: la madison si fa in due, non potevo chiedere di meglio”, dice raggiante Chiara Consonni a RaiSport. “Chiara aveva una gamba straordinaria. All’inizio eravamo un po’ sballate, ma non siamo andate nel panico perché la madison è sempre lunga. Abbiamo detto ‘o la va o la spacca’ e abbiamo spaccato, abbiamo vinto le Olimpiadi: eravamo in due in pista, ma c’erano tante persone sugli spalti a sostenerci. Siamo sempre state lì a pensare che le altre erano più forti – dice Guazzini – oggi siamo state noi le più forti”.

L’Italia supera il medaglie d’oro di Tokyo 2020

Cn il gradino più alto del podio nel ciclismo su pista di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, l’Italia supera le medaglie d’oro conquistate a Tokyo 2020, in cui erano stati dieci i primi posti conquistati dagli azzurri. Mancano ancora tre successi, però, per eguagliare il record di Los Angeles 1984, in cui dalla nostra spedizione arrivarono ben 14 ori, e la quinta posizione nel medagliere.

Meloni: bravissime! Il sogno continua

“Bravissime le nostre azzurre Chiara Consonni e Vittoria Guazzini che conquistano il gradino più alto del podio nel ciclismo su pista – madison donne. È l’undicesimo oro in questi #GiochiOlimpici per l’Italia: il sogno continua”. Così su X la premier Giorgia Meloni.