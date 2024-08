Omicidio Sharon Verzeni: dal buio del mistero spunta la pista su Scientology? Ma il killer resta senza un volto

Omicidio Sharon Verzeni, tra indagini a tappeto, interrogatori e testimonianze tardive, l’inchiesta – tra buchi e ombre, dubbi e investigazioni che al metodo tradizionale sovrappongono cn veemenza gli approfondimenti scientifici e digitali – prosegue alla luce di una nuova, forse importante, acquisizione: quella che apre a una pista che porterebbe a Scientology… Ma procediamo con ordine e consideriamo tutti i tasselli del mosaico giallo fin qui raccolti e collocati nell’intelaiatura della ricostruzione degli inquirenti.

Omicidio Sharon Verzeni, una pista porterebbe a Scientology?

Inquirenti che, alle prese con un mistero fitto e intricato, complicato dalla semplicità della vita condotta fino al suo ultimo momento dalla vittima, e dalla irreprensibilità di comportamenti e relazioni, sta procedendo ora secondo il “metodo Yara”: ossia, profilando e registrando i test del Dna effettuati ai residenti vicini e con l’analisi capillare dei messaggi sul telefono ricevuti o inviati prima della morte, che gli investigatori al lavoro sul caso stanno meticolosamente passando al setaccio. Tutto in assenza di telecamere di sorveglianza assenti o inutili disseminate o meno sull’area diventata la scena di un delitto efferato almeno quanto inspiegabile.

Omicidio Sharon Verzeni, spunta la pista Scientology

Ed è in questo contesto che nelle indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola in provincia di Bergamo, con tutte le piste ancora aperte, porta gli investigatori su una in particolare. Almeno secondo alcune indiscrezioni rilanciate proprio in queste ore dall’Adnkronos, le indagini porterebbero ad approfondire quella che si collega a Scientology. Vediamo come.

Ma il parroco del posto si dice scettico: «Sharon era cattolica» Uno spunto investigativo che comunque, va detto, registra l’incertezza del parroco di Terno d’Isola. Il quale, interpellato dall’agenzia di stampa, non sembra convinto di questa ipotesi. « Sharon si stava preparando a un corso per il matrimonio religioso e mi sembrava molto convinta della scelta. Poi, francamente non so se abbia frequentato Scientology come si fa yoga senza essere buddisti. A me sembrava animata dalla fede cristiana e convinta della scelta di un matrimonio cattolico».

Un rebus ancora lontano dalla sua soluzione…

Secondo il parroco, peraltro, i due fidanzati non avevano dato segni di litigi o incomprensioni, almeno nel corso di preparazione al matrimonio. «Era una coppia un po’ riservata, ma affiatata. Non avevano una data già decisa per sposarsi, ma questo vale per la metà delle coppie che partecipano agli incontri». Potrebbe questo vuoto decisionale aprire ad altri scenari? Le indagini puntano a non escludere nulla. Anche perché al momento, gli inquirenti che non sono ancora riusciti a dare un volto all’assassino della barista 33enne non possono escludere nulla. Ma il rebus resta lontano falla sua soluzione…

Omicidio Sharon Verzeni e la pista su Scientology: il punto sulle indagini

Nel frattempo, comunque, dopo il sequestro di un garage a Terno d’Isola, in Via Castegnate 29, a pochissima distanza dal civico 32, all’altezza del quale è stata accoltellata la 33enne, le indagini sull’omicidio proseguono a carico di ignoti, mentre si attendono ancora i risultati delle analisi del Ris di Parma sui reperti raccolti sulla scena del crimine e sul corpo della vittima.