Nuova scossa in Giappone, panico in aumento per il mega-terremoto previsto: assalto ai supermercati

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 6.8, è stata registrata oggi nel Giappone settentrionale, nel mar di Okhotsk nei pressi delle coste di Hokkaido, secondo quanto rende noto l’agenzia meteorologica nazionale. Non è stato diffuso un allarme tsunami ma da ieri gli esperti giapponesi sostengono che il Paese debba prepararsi alla possibilità di un “megaterremoto“. Il primo ministro Fumio Kishida ad annullare un viaggio in Asia centrale.

In Giappone annunciato un terremoto devastante

Il timore per un possibile mega-terremoto in Giappone ha intanto innescato un picco nella domanda di kit per catastrofi e beni di prima necessità in tutto il paese, mentre le autorità giapponesi hanno esortato le persone a evitare l’accaparramento di beni. Dopo che l’agenzia meteorologica giapponese ha fatto sapere che un forte terremoto sarebbe stato più probabile a seguito di una scossa di magnitudo 7.1 avvenuta giovedi’ nel sud del paese, che ha provocato il ferimento di 14 persone, tra la popolazione e’ scattato il panico. In un supermercato di Tokyo e’ stato affisso un cartello che chiedeva scusa ai clienti per la carenza di alcuni prodotti, attribuito a “resoconti mediatici legati al terremoto”. “Potenziali restrizioni alle vendite sono in arrivo”, diceva il cartello, aggiungendo che l’acqua in bottiglia era gia’ stata razionata a causa dell’approvvigionamento “instabile”. Oggi il sito web del colosso giapponese dell’e-commerce Rakuten ha mostrato toilette portatili, alimenti conservati e acqua in bottiglia in cima alla lista degli articoli più ricercati. Secondo quanto riportato dai media locali, anche alcuni rivenditori lungo la costa del Pacifico hanno segnalato una forte domanda di forniture simili legate ai disastri. L’allarme per la mega-scossa riguarda la “zona di subduzione” del Nankai Trough, tra due placche tettoniche nell’Oceano Pacifico, dove in passato si sono verificati massicci terremoti.