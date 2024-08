“Noi come Ilaria Salis”: nasce il partito delle detenute “maltrattate” che attaccano (dalla cella) il governo

lla lettera che hanno scritto ai vertici dell’amministrazione penitenziaria il gruppo di donne che si riconosce nella Salis hanno fatto sapere che a Ferragosto, in segno di protesta per le pessime condizioni di vivibilità all’interno dell’istituto. “Se non cambia qualcosa nel giro di poco siamo pronte a manifestazioni di protesta anche clamorose, come lo sciopero della fame”, hanno fatto sapere al garante dei detenuti, Monica Gallo. Ieri il trafficante di esseri umani, d etenuto a Panama con gravissime accuse, che ha chiesto a Ilaria Salis di occuparsi del suo caso, oggi – sulla Stampa – l’appello di decine di detenute del carcere torinese delle Vallette che si riconoscono nella europarlamentare di sinistra scarcerata dall’Ungheria e poi fatta eleggere a Bruxelles dalla sinistra. Neil gruppo di donne che si riconosce nella Salis hanno fatto sapere che a Ferragosto, in segno di protesta per le pessime condizioni di vivibilità all’interno dell’istituto. “Se non cambia qualcosa nel giro di poco siamo pronte a manifestazioni di protesta anche clamorose, come lo sciopero della fame”, hanno fatto sapere al garante dei detenuti, Monica Gallo.

Ilaria Salis e la minaccia di rivolta delle detenute

Che esista un problema di vivibilità nelle carceri, come ha ammesso anche il governo, che ha appena partorito un decreto ad hoc, è fuori da ogni dubbio: che una ex detenuta accusata di gravi reati in Ungheria e sfuggita al processo grazie a un’elezione stabilita a tavolino a sinistra possa essere il riferimento di chi annuncia una rivolta nelle carceri, desta molto sconcerto.