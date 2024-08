Naufragio di Palermo, il comandante del Bayesian si avvale della facoltà di non rispondere davanti ai giudici

Rimane al momento all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia il capitano del veliero. Al momento non ha alcun obbligo di restare, ma potrebbe rimanere ancora in Italia per parlare con i suoi legali e decidere una strategia difensiva. “Il capitano Cutfield si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm per due fondamentali ragioni: intanto perché, come è agevole comprendere, è davvero molto provato. La seconda ragione è che noi siamo stati nominati appena ieri e per articolare una linea difensiva compiuta, completa e corretta, abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati di cui allo stato non disponiamo”. Lo ha detto l’avvocato Giovanni Rizzuti, che con l’avvocato Aldo Mordiglia difende il capitano del veliero affondato, James Cutfield, prima di lasciare l’Hotl Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo) dove si è tenuto l’interrogatorio del comandante.

Il pianto

Scoppia a piangere davanti al pm James Cutfield, il capitano 51enne del veliero britannico affondato il 19 agosto a Porticello (Palermo). Le ferite sono ancora visibili sul corpo. Il comandante della imbarcazione di lusso si è presentato, come apprende l’Adnkronos, davanti al sostituto procuratore Raffaele Cammarano della Procura di Termini Imerese, e ha iniziato a piangere. Anche se ha preferito il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, un diritto che gli è consentito in quanto indagato. Cutfield è accusato di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Nessuna dichiarazione spontanea. Solo il silenzio. In attesa di sconoscere gli atti del procedimento, come dicono poi all’uscita i suoi legali, gli avvocati Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia.