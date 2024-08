Mosca mette al bando la Clooney Foundation: organizzazione sgradita, aiuta “i falsi patrioti”

Bollino rosso di Mosca per la Clooney Foundation for Justice. La Procura generale russa ha dichiarato oggi “indesiderabile” l’organizzazione creata dall’attore George Clooney e dalla moglie attrice e avvocato Amal Clooney in difesa della giustizia e dell’uguaglianza. Lo riferiscono i media russi. “L’Ufficio del Procuratore Generale della Russia ha dichiarato indesiderabili sul territorio del nostro paese le attività dell’organizzazione non governativa straniera Clooney Foundation for Justice, con sede negli Stati Uniti”. Così si legge in una dichiarazione della procura.

Mosca mette all’indice la Clooney Foundation

L’organizzazione, è l’accusa di Mosca, “svolge un’ampia attività volta a screditare la Russia, sostiene attivamente falsi patrioti e membri di gruppi estremisti e terroristici vietati”. Nel comunicato si dice che la Clooney Foundation è stata inserita nell’elenco delle organizzazioni “indesiderate” per le sue attività, “su scala hollywoodiana”, volte a “screditare” il Paese. Per le autorità russe, la fondazione “sostiene in modo attivo i falsi patrioti” che hanno lasciato la Russia e altre associazioni, alcune considerate “terroristiche”, e loro componenti le cui attività sono vietate nella Federazione.

La censura russa contro l’organizzazione umanitaria

“Celandosi dietro idee umanitarie – afferma la Procura generale russa, secondo quanto riporta l’agenzia Tass – promuovono iniziative per processi penali contro i massimi dirigenti della Russia, diffondendo pubblicamente informazioni pseudo-negative”. Questa decisione evidenzia la crescente tensione tra Mosca e le organizzazioni internazionali che cercano di promuovere i diritti umani e la giustizia. La fondazione, presente in oltre 40 Paesi, è attivamente impegnata nel supporto delle vittime di atrocità di massa, ma le sue attività sono state messe sotto accusa nel contesto attuale di geopolitica e propaganda.

Fondata dall’attore e da sua moglie Amal

Fondata da Amal Alamuddin e George Clooney, la Clooney Foundation for Justice si propone un ruolo attivo nel sostegno ai diritti umani attraverso donazioni, advocacy e campagne di sensibilizzazione. La fondazione ha partecipato a numerose iniziative in tutto il mondo, collaborando con enti governativi e Ong locali per promuovere azioni legali contro i responsabili di violazioni gravi.