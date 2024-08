Meloni, ritorno al lavoro (con lezione d’ironia alla sinistra): eccomi a Palazzo Chigi, richiamate tutte le unità (video)

Dopo un’estate coi radar puntati addosso, tra falsi scoop su spostamenti e balle intestate al gossip fittizio dei giornaloni progressisti sull’intrattenimento vacanziero, Giorgia Meloni torna a parlare con gli italiani attraverso un video girato negli uffici della Presidenza del Consiglio e postato da Palazzo Chigi su X, con cui annuncia il suo rientro al lavoro. Un ritorno con cui, con un pizzico di ironia e divertiti riferimenti alle speculazioni di una lunga estate (mediatica) calda, la premier si mostra più fresca e determinata che mai, pronta ad affrontare le sfide e il lavoro che l’attendono.

Meloni rientra a Palazzo Chigi: il video del ritorno al lavoro «ancora più determinata»

«Eccomi qua, sono ricomparsa. Richiamate tutte le unità. Sono a Palazzo Chigi», esordisce una divertita Giorgia Meloni nel video con cui riappare dopo le vacanze estive per comunicare ufficialmente il suo rientro al lavoro. «Sono grata per aver avuto la possibilità di riposare un po’, ricaricare le batterie, e passare del tempo con mia figlia», afferma la premier. Dicendosi «pronta a proseguire» il suo lavoro «con ancora maggiore determinazione».

L’ironico riferimento tra le righe al radar azionato da sinistra e media

Non solo. Perché bando alle ciance e alle supposizioni fantasmagoriche, alle ricostruzioni a effetti speciali condite di virtuosismi dell’immaginazione, Giorgia Meloni ha il polso della situazione del Paese reale. E, soprattutto, è e dimostra di essere sulla stessa lunghezza d’onda dei cittadini a cui torna a rivolgersi nel video. Un messaggio, il suo, non certo registrato per rassicurare chi dai giornali di sinistra ha ingaggiato il gioco estivo della caccia al premier, ma indirizzato alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori del Paese, alle prese con il rientro dalla pausa estiva.

Meloni: «Estate difficile? Per altri, sono consapevole di essere una persona fortunata»

E infatti, proprio rivolgendosi a loro Meloni sottolinea (non senza togliersi un sassolino dalla scarpa): «Sono consapevole di essere una persona fortunata. E per questo, in quella che alcuni, attentissimi osservatori hanno definito “l’estate difficile della Meloni”», precisa la premier, lei non ha certo dimenticato «che, invece, le estate difficili sono quelle di altri. Quelle di chi, ad esempio, le vacanze non ha potuto farle».

«Farò buon uso di questa energia, anche se non ho mai smesso di fare il mio lavoro»

Ebbene, incalza Giorgia Meloni nel video postato sui social per annunciare il suo rientro a lavoro a Palazzo Chigi, «voglio dire a queste persone e a tutti gli italiani che farò buon uso di questa energia, che ho potuto mettere da parte in questi giorni. Anche se – non manca di rilevare – non ho mai smesso di fare il mio lavoro e di seguire quello che accadeva. Di essere attenta alle mie responsabilità», aggiunge il presidente del Consiglio. E allora, che la festa, anzi il lavoro, ricominci… E buon rientro a tutti.