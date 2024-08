Meloni leader più amata dagli italiani, Schlein solo quarta: lo studio social che gela la sinistra

È Giorgia Meloni la leader di partito più amata dagli italiani sui social network. La presidente di FdI e presidente del Consiglio registra una percentuale di gradimento del 57,55%, che la spinge in testa alla classifica. Il dato emerge dallo studio elaborato per l’agenzia di stampa Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social network sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana.

Meloni leader più amata, Schlein si ferma al quarto posto

Al secondo posto per gradimento si piazza Antonio Tajani, segretario degli azzurri, con il 55,90% dei “like”. Segue Giuseppe Conte, che, nonostante il momento difficile del M5S, con il 55,33% registra un sentiment positivo superiore a quello della segretaria dem Elly Schlein, che con il 54,75% si colloca quarta. Segue il leader della Lega Matteo Salvini, al 51,20%.

L’ennesima doccia fredda per la sinistra

Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione le conversazioni social dal 1 al 7 agosto su Facebook, Instagram e X, nel pieno della campagna di demonizzazione per la strage di Bologna e degli attacchi scomposti, tra l’altro, su riforme e critiche intorno alle Olimpiadi. Si tratta, dunque, dell’ennesimo indicatore del fatto che, come la stessa premier ha sottolineato nella recente intervista a Chi, “gli italiani capiscono la situazione molto più di quanto certa politica creda” e che “capiscono se ce la metti tutta o no, se sei in buona fede o no, se si possono fidare o no”.

La classifica dei ministri più apprezzati

La ricerca analizza inoltre il gradimento dei ministri. Al primo posto si trova il titolare degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che con il 55,90% di sentiment positivo risulta il ministro più apprezzato. Seguono il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti con il 55,11%, il titolare dell’Interno Matteo Piantedosi con il 54,76%, il responsabile dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin con il 54,2% e Adolfo Urso, a capo delle Imprese e del Made in Italy, con il 52,66%.