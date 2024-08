Meloni a Casa Italia, tra selfie, tifo e battute. A Martinenghi: “Fai 25 anni? Io li ho fatti molti anni fa…” (video)

Si sente a casa nel Villaggio azzurro, sorride, scherza e si concede l’immancabile selfie di ‘gruppo’. Reduce dalla tre giorni in Cina, la premier Giorgia Meloni oggi è ‘solo’ una tifosa dell’Italia. Vestita in tailleur bianco, assiste sugli schermi televisivi al match di boxe dell’azzurra Angela Carini insieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Non era un match alla pari”, è il suo primo commento dopo l’abbandono del ring della campionessa azzurra al 47esimo secondo. Poi il dono della felpa della Nazionale Azzurra con la scritta “Giorgia”.

Meloni a Casa Italia: selfie, tifo e la felpa della nazionale in dono

Che gare andrò a vedere? “La pallavolo, quello che c’è, vedremo le ragazze della ginnastica artistica. Ma, insomma, ogni gara è bella, ogni gara è importante. Credo che a loro non faccia differenza se tra il pubblico c’è anche la presidente del Consiglio oppure”. Così la premier a Casa Italia prima di raggiungere l’Arena Paris Sud per seguire dal vivo la sfida di volley femminile tra Italia e Olanda. “È un altro modo di tifare, sono una tifosa, come ciascuno di noi, quando facciamo il nostro lavoro, siamo soprattutto tifosi dell’Italia, dei nostri atleti. È una bella giornata”.

Il pranzo a buffet per il compleanno di Martinenghi

Prima del volley il pranzo a buffet (non ha voluto essere servita) con il presidente del Coni Giovanni Malagò e gli atleti di ginnastica, nuoto scherma e triathlon, per il compleanno dell’oro olimpico di nuoto Martinenghi. “Ah fai 25 anni? Io li ho fatti tanti anni fa…”, scherza Meloni. Poi con Malagò e il capo missione Carlo Mornati raggiunge il Villaggio olimpico dove ha firmato il muro della missione azzurra. Un caffè davanti ai maxi schermi, il match di tennis tra Musetti e Zverev e in contemporanea la gara di fioretto a squadre femminile. Poi all’Arena Paris Sud per di volley femminile tra Italia e Olanda.

Il match di volley femminile all’Arena Paris Sud

Qui Meloni il tailleur bianco e indossa una maglietta blu con la scritta Italia sulle spalle. Seduta al fianco del presidente del Coni e del ministro dello sport Andrea Abodi, applaude all’Inno nazionale prima dell’inizio della gara. Poi lascia lo stadio all’inizio secondo set con le azzurre avanti 1-0 per dirigerso al judo per seguire Alice Bellandi in finale per l’oro nella categoria 78 kg. La judoka lombarda dovrà vedersela contro l’israeliana Inbar Lanir.

Carini, non è stato un match alla pari

Nessun dubbio sull’incontro di box tra l’azzurra Angela Carini e l’algerina Imane Khelif, esclusa dai Mondiali 2023 e ammessa ai Giochi di Parigi dal Cio. “Non era un match a armi pari”, dice la premier. “Nel 2021, quando il Cio cambiò il regolamento su questa materia, presentammo una mozione per segnalare le conseguenze che questo poteva avere. Perché è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell’atleta algerina la gara in partenza non sembra equa. C’erano anche profili legati alla sicurezza”, sottolinea Meloni.

“Ringrazio Angela per come si è battuta”

“Penso che bisogna anche fare attenzione nel tentativo di non discriminare, a discriminare. Perché sono anni che tento di spiegare che alcune tesi portate all’estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne. Ringrazio Angela Carini per come si è battuta. Mi ero emozionata ieri quando lei ha scritto ‘combatterò’. Perché in queste cose conta anche la dedizione, la testa, il carattere e competere ad armi pari e questa non lo era”.

Senna e Tevere si somigliano, ma niente polemiche

Ma i cronisti sono curiosi, devono scrivere, così si passa dal medagliere azzurro all’attualità. A cominciare dai rapporti con Macron, “se riusciamo ci incontriamo” dice la premier. “Senna e Tevere? I fiumi si somigliano. La scelta di fare le gare di triathlon sulla Senna è suggestiva, ho visto che ha creato polemiche ma cerchiamo di evitarle”.