Mauro Berruto contro il Secolo, ma non può smentire i fatti: sullo Ius soli il Pd si è svegliato solo col governo Meloni

L’eclettico Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale di pallavolo maschile nonché ex direttore tecnico della nazionale di tiro con l’arco, nonché ex ad della Scuola Holden di Torino, è da questa legislatura deputato Pd con scarsi risultati, ma con grande impegno sui Social. Ogni tanto spara un tweet contro il governo e la maggioranza per dare prova della sua esistenza politica.

Da circa un anno Berruto è anche responsabile del Dipartimento Sport del partito della Schlein: non ha comprensibilmente gradito la puntura di spillo del Secolo d’Italia sul disinteresse del Pd per le Olimpiadi fino ai Giochi di Parigi. La provocazione era stata chiara e Berruto, con un piccolo sforzo, ci sarebbe potuto arrivare: le Macroniadi sono state cavalcate dal Pd in funzione strumentale e ideologica su alcuni temi, in particolare sullo Ius Soli. Berruto non ha gradito l’articolo: sarebbe stato allarmante per noi del Secolo se lo avesse apprezzato.

Ha mal digerito, in particolare, la battuta ilare sul fatto che “il Pd non è appassionato di pallavolo maschile”. Berruto si è infatti sentito clamorosamente escluso dalla discussione. Avrà sobbalzato sul lettino in spiaggia e da sotto l’ombrellone ha quindi scritto un commento inacidito sul fatto che lui, nel 2012 a Londra, era addirittura ct dell’Italvolley. “Come fanno a scrivere che il Pd non era interessato?” Spiace deludere Berruto, ma qualcuno glielo dovrà dire: lui non è il Pd. Nè tantomeno lo poteva essere dodici anni fa, quando faceva solo il commissario tecnico ed era quindi soltanto un apprezzato e stimato uomo di sport.

Se invece vuole dire che a lui il tema dello Ius Soli è stato sempre a cuore deve spiegare una cosa.

Come mai, alle Olimpiadi di Londra 2012, dove era presente anche il sottoscritto come giornalista accreditato, da ct azzurro non ha mai affrontato il tema della cittadinanza in nessuna delle sue svariate conferenze stampa londinesi? Eppure, come ricordavo nel mio articolo, i pallavolisti “italiani alla Paola Egonu” erano presenti anche in quella splendida formazione che vinse il bronzo.

Perché non ne ha parlato allora? I motivi sono due: o non era ancora interessato al tema dello Ius Soli e quindi per lui (e il Pd) è diventato impellente solo col governo Meloni. Oppure, verrebbe da ipotizzare ancora più maliziosamente, Berruto non era ancora interessato al Partito democratico. E comunque, tornando sulla mia frase incriminata e cioè che “il Pd non è appassionato di pallavolo maschile”, il fatto di avere candidato e fatto eleggere Berruto non è un sillogismo convincente. Anche Caligola ha fatto diventare senatore un cavallo, ma non è certo passato alla storia come un appassionato d’ippica.