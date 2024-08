Macabra scoperta, nasconde il cadavere della madre in freezer per prendere la pensione: e non è un film con Miriam Leone…

La macabra notizia che arriva da Cagliari supera in orrore persino la fiction cinematografica. La vicenda dell’uomo che ha nascosto in freezer il corpo della madre, morta forse per cause naturali, per continuare a percepire indebitamente la sua pensione desta scalpore per il raccapriccio che evoca. Ma anche sconcerto per la inquietante similitudine raccontata con equilibrio e gusto noir nella commedia di Giancarlo Fontana con Miriam Leone e Fabio De Luigi, intitolata non a caso proprio “Metti la nonna in freezer… E viene da pensare davvero, stavolta come non mai, a quanto la realtà superi finanche la fantasia. Inducendoci a interrogarci su come e perché le aberrazioni a cui la cronaca rimanda ormai quasi quotidianamente superino (troppo spesso) l’immaginazione.

Cagliari, nasconde il cadavere della madre in freezer per continuare a percepire la pensione

Intanto, riflessioni sociologiche a parte, il caso fa rumore e desta sconcerto. Anzi vero e proprio choc nell’opinione pubblica. E mentre s’indaga sulla vicenda partendo dall’accusa mossa dai carabinieri della stazione di Sarroch (Cagliari) nei confronti di un uomo di 54 anni che è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere, emergono informazioni e dettagli sul caso e sull’inchiesta. Un’indagine partita dopo una segnalazione.

Quando la realtà (macabra) supera decisamente la fiction…

E allora, durante la perquisizione in casa, i militari hanno trovato il corpo senza vita della donna, di 78 anni in un congelatore al piano terra dell’abitazione. Secondo l’ipotesi degli investigatori, la 78enne – che al momento non si esclude sia deceduta per cause naturali – era stata nascosta nel freezer. Presumibilmente per permettere all’uomo di continuare a riscuotere la sua pensione. La salma è stata posta sotto sequestro e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Nelle prossime ore sarà affidato l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia. Le indagini, ovviamente, proseguiranno per chiarire ulteriori dettagli di una piccola storia che arriva dal Cagliaritano, ma che sta interrogando una platea decisamente più vasta.