L’orsa Petra (come Yoghi) con i cuccioli ruba i sacchetti di cibo in paese: il video dall’Abruzzo

Nuovo avvistamento e nuove riprese filmate per l’orsa Petra e i suoi due cuccioli a Lecce nei Marsi, piccolo centro dell’Aquilano nel parco nazionale d’Abruzzo. Scene lontane da quelle della provincia di Trento, dove la convivenza con gli orsi ha avuto esiti controversi e drammatici.

Il plantigrado, che è un vero e proprio beniamino per gli abitanti del paese, si è avventurato in un’escursione notturna alla ricerca di cibo. Il video ritrae mamma Petra e i suoi due cuccioli mentre nel cuore della notte, furtivamente, si avventano sui primi rifiuti che riescono ad afferrare da uno dei cassonetti del centro abitato, per poi scappare via e inoltrarsi tra la vegetazione. In pratica, come l’orso Yoghi con Bubu, nei famosi cartoni animati di Hanna e Barbera.

L’incursione dell’orsa Petra ha scatenato i commenti social e anche le critiche sulle gestioni degli orsi. “Questa è la finta comunità a misura d’orso di Lecce nei Marsi e la dimostrazione dell’incapacità del Parco di gestire gli orsi marsicani e della sua ottusità nel non voler portare la frutta nel bosco”, denuncia in una nota lo zoologo e documentarista Paolo Forconi, già ospite ad Abruzzo Speciale.

Sempre Forconi, pochi giorni fa ha dichiarato inoltre di essersi imbattuto nei due cuccioli di Amarena sopravvissuti. “Li ho incontrati a bordo strada qualche giorno fa – si legge sul canale Facebook dello zoologo – sono molto belli e stanno bene”.

L’orsa Amarena, che era un altro plantigrado beniamino del parco nazionale d’Abruzzo, era stata uccisa da un cacciatore. Per quel gesto sconsiderato, che ricevette la riprovazione pressoché unanime dei cittadini, l’uomo è stato denunciato ai carabinieri.