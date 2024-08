L’atleta svergogna le Macroniadi: le medaglie si rovinano dopo una settimana. Il video sconcertante

Sul suo profilo Instagram, l’atleta Nyjha Huston tra il serio e l’ironico (ma non troppo) ha lanciato un’ altra bordata contro le Macroniadi. Anche le medaglie di bronzo sono farlocche: scoloriscono, si annerisacono ulteriormente con un alone che lascia seri dubbi sulla qualità adoperata dagli organizzatori. “Le medaglie olimpiche sono bellissime quando sono nuove, ma dopo averla lasciata a contatto con la pelle sudata e averla fatta indossare ai miei amici durante il weekend, sembra che non siano di così alta qualità come si potrebbe pensare”. Le immagini del video rilanciato poi da tutti social vedono lo skater statunitense e bronzo nello street alle Olimpiadi di Parigi 2024, mostrare la medaglia olimpica ed esprimere delusione e perplessità.

Il video dello skater fa il giro del web: “Medaglie di bassa qualità”

Ha mostrato a medaglia con il rivestimento in bronzo in gran parte visibilmente e incredibilmente sbiadito e ha detto: “Dopo una sola settimana portata a contatto con la pelle” il trofeo si è ridotto così. Come si usa fare, l’atleta statunitense racconta di avere fatto indossare la sua medaglia anche ai suoi amici. Il risultato come siu vevde nel video è avvilente: sembra una medaglia antica e non ottenuta una settimana fa. Infatti sui social alla visione delle immagini gli utenti hanno ironizzato: “Ma l’hai vinta alle Olimpiadi del 1982”? No, risponde. C’è poco da scherzare: “A quanto pare non sono di così alta qualità come sembra. Le medaglie olimpiche devono fare un salto di qualità in più” dice l’atleta mostrando il bagno di bronzo in gran parte già andato via. Inconcepibile!

“Dopo una settimana va via il bagno di bronzo”

Insomma, queste Olimpiadi parigine concepite da Macron e organizzatori per “eternare” la grandeur dei cugini d’oltralpe fanno acqua – è il caso di dire- da tutte le parti. La Senna inquinata a fasi alterne, i vermi nel cibo, i letti di cartone e l’aria condizionata fatiscente, tra le grane più vistose segnalate dagli atleti. Ora con le medaglie di bassa lega siamo ai minimi livelli.