L’ateo Odifreddi demolisce la religione gender: “Ci sono solo due sessi, ma ora censurano anche i biologi”

Il matematico Piergiorgio Odifreddi, noto per le sue posizioni contro le religioni, stavolta colpisce e affonda il politicamente corretto nel libro “C’è del marcio in Occidente” (Raffaello Cortina).

Sollecitato da Francesco Borgonovo, su La Verità, il celebre matematico affronta gli eccessi del politicamente corretto. Sottolinea che “molti li condannano, ma pochi li combattono davvero”. Odifreddi parla anche della “ideologia gender”, che in un certo senso può definirsi una “religione” che non va messa in discussione. E se qualcuno osa mettere in dubbio i dogmi arcobaleno viene clamorosamente censurato, come è accaduto allo scienziato Richard Dawkins, che è stato censurato da Facebook per aver criticato duramente la scelta di fare boxare Imane Khelif con le donne.

Odifreddi contro il politicamente corretto

«La censura a Dawkins – dice Odifreddi a Borgonovo – non riguarda le sue opinioni religiose, bensì i fatti biologici sul sesso e il genere. E mi sembra che quello che dice un biologo su cose di sua competenza dovrebbe essere ascoltato e discusso, più che censurato. In sintesi, da molti anni Dawkins ribadisce l’ovvio. Cioè, che ci sono solo due sessi, definiti in maniera genetica da quelli che non a caso si chiamano “cromosomi sessuali”: i maschi hanno cromosomi XY, e le femmine XX. Poi ci sono anche vari tipi di anomalie, che però sono appunto eccezioni, e tali devono essere considerate, esattamente come le sindromi in altri campi».

Ormai i social media sono un ring

E sulla scelta dell’avvocato di Imane Khelif di fare causa a Elon Musk e JK Rowling per le stesse ragioni per cui Dawkins è stato censurato, Odifreddi non ha dubbi: «Anche la Rowling, come Dawkins, combatte da anni la sua battaglia contro l’ideologia di genere, ed è stata ripetutamente attaccata e minacciata in Inghilterra. Credo però che, in questo caso, la denuncia presentata in Francia riguardi l’incitamento all’odio e il cyberbullismo, che sono naturalmente tutta un’altra storia: un conto è discutere, e un altro insultare o minacciare. Ma ormai i social media sono diventati essi stessi un ring, in palese conflitto di interessi – ironizza il matematico – con la boxe ufficiale…». Difficile contraddirlo.