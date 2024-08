La prima di Kamala Harris in tv: “Se vinco continuo la politica estera di Biden”, Trump: “Che noia”

La prima di Kamala Harris in tv, nell’intervista alla Cnn, non ha regalato particolari emozioni. Ma la notizia principale, certamente la più interessante, è stata quella sulla politica estera. La vicepresidente in carica e candidata dei dem ha detto che se vincerà le elezioni continuerà la politica estera di Joe Biden in Israele, uno dei punti più controversi e criticati della casa Bianca, mentre nessuna domanda le è stata fatta sulla guerra a Kiev.

La prima di Kamala e le parole su ambiente e immigrazione

L’intervista della Cnn(secondo i media americani poco incalzante e piuttosto accomodante) ha visto incredibilmente l’assenza di una domanda sulla guerra in Ucraina, mentre su Israele, Harris ha detto che, “continuerà a lavorare per due Stati e due popoli”.

La candidata democratica ha poi promesso di inserire, “un repubblicano nel governo”.

Harris ha promesso che da presidente non vieterà il fracking – la controversa tecnica per estrarre gas e petrolio dalle rocce che alimenta un settore chiave nello stato in bilico della Pennsylvania – anche se in passato era per il bando. E si è impegnata a far “rispettare e applicare le leggi sulle persone che attraversano illegalmente la nostra frontiera”, anche se in passato era per la depenalizzazione. “Ci dovrebbero essere delle conseguenze”, ha detto, non senza però attaccare Trump per aver affossato il severo accordo bipartisan per rafforzare la sicurezza al confine, che lei intende riproporre e firmare una volta alla Casa Bianca.

Le parole di Trump: “Che noia”

“Che noia!!” Così Donald Trump bolla a caratteri cubitali come ‘noiosa’ l’intervista che la notte scorsa Kamala Harris ha rilasciato alla Cnn e che evidentemente l’ex presidente ha seguito in diretta.

“Kamala ha detto che i suoi valori non sono cambiati in tre diverse occasioni, è sempre un’estremista di San Francisco”, ha aggiunto Trump.

Il 10 settembre il confronto su Abc

Il 10 settembre ci sarà il duello Trump- Harris su Abc, con le stesse regole seguite nel confronto con Biden e cioè l’impossibilità di interrompere l’avversario. Un confronto che potrebbe spostare molti consensi in una campagna presidenziale che oggi vede i due candidati alla pari.