Imane Khelif, il “sono donna show” continua: scopre il parrucchiere e posta il video da modella

Fa sensazione la scoperta della bellezza femminile, improvvisa, quasi miracolosa, di Imane Khelif, dopo i combattimenti sul ring e la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi con un look da maschiaccio e lo sguardo arcigno di chi, a prescindere dal testosterone, non sembra avere molta voglia di esibire la gentilezza del gentil sesso. Dopo lo scandalo dell’incontro vinto contro l’italiana Angela Carini e la successiva conquista della medaglia, Imane Khelif ha investito tutto proprio sulla sua femminilità, a giudicare dal video postato sul suo profilo Instagram: va dal parrucchiere, attività abituale per le donne di tutto il mondo, e ne esce con un taglio da star di Hollywood, con orecchini, abito a fiori e al collo, ovviamente, la medaglia conquistate nella competizione di boxe femminile. Un modo, quello della pugile algerina Imane Khelif, per mettere a tacere le polemiche, che però non riguardavano la percentuale di rossetto, lacca nei capelli o rimmel sugli occhi, ma del testosterone, ormone maschile, nel suo corpo e se questo la autorizzasse o meno a combattere con donne più fragili di lei. Lo spot, girato in un famoso centro estetico di Algeri, mostra la sua trasformazione in donna sexy. Ad accompagnare le immagini, un lungo commento scritto dal proprietario del negozio: “Per ottenere la sua medaglia, Imane non aveva tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping. Per me è una star”. Per altri, una persona che ha fiutato il business della polemica “woke”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beauty code (@beauty.code.officiel)