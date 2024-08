Giornalista picchiato da due tunisini in Versilia. FdI: “La libertà di stampa va difesa sempre”

Un giornalista di un emittente locale toscana è stato selvaggiamente picchiato in strada a Torre del Lago (Lucca) da due immigrati tunisini. Il giornalista, Gabriele Altemura di 50 Canale News Versilia, era con un collega e stava riprendendo con una telecamera una rissa tra due tunisini e una donna, in un bar su viale Puccini. Sono intervenuti i Carabinieri per riportare la calma, ma nel frattempo il giornalista era stato oggetto della selvaggia aggressione da parte di uno dei due tunisini che voleva l’interruzione delle riprese video.

“Dopo il telegiornale – ha raccontato Altemura ricostruendo la vicenda – insieme a un collega siamo andati a prendere un aperitivo ad un bar vicino, quando sono arrivate le auto dei carabinieri per cercare di sedare una lite che era in corso e che stavo documentando. E’ stato in quel momento che si è intromesso il cittadino tunisino, che non c’entrava nulla, e ha cominciato a minacciarmi invitandomi a smettere di fare le riprese. Poi mi ha colpito” con uno schiaffo “e se ne andato via di corsa La situazione intanto è diventata ancora più calda con un parapiglia che si è acceso in mezzo alla strada con diverse persone”.

Campione (FdI): “In Versilia importante lavoro dei cronisti”

Messaggi di solidarietà, da semplici cittadini a colleghi a esponenti della politica sono arrivati in queste ore nei confronti del giornalista versiliese. A cominciare da Fratelli d’Italia che, attraverso la senatrice Susanna Donatella Campione ha ringraziato, con l’occasione, “i tanti cronisti in Versilia che questa estate stanno rischiando anche la loro incolumità fisica per documentare violenze in strada da parte di gang di spacciatori, rapinatori e altri criminali che hanno come obiettivo turisti e vacanzieri”. “Nell’esprimere la mia solidarietà a Gabriele Altemura e alla redazione di 50 News Versilia, auspico che arrivino attestati analoghi anche dal centrosinistra”, dice ancora Campione. “Ricordo, infatti, che la libertà di stampa va difesa sempre e non a giorni alterni o a fini strumentali”, conclude l’esponente di FdI.

“Il diritto di cronaca è sacro e la libertà di informazione è un principio fondamentale della nostra democrazia da tutelare e difendere sempre”, dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.

Solidarietà al giornalista di Canale 50 News Versilia è stata espressa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il governatore ha definito ‘intollerabile la violenza di questo episodio, resa ancora più grave dal fatto che il giornalista stava svolgendo il proprio lavoro di cronista”. Giani ringrazia l’Arma dei Carabinieri per il sollecito intervento e coglie l’occasione per ricordare “l’importanza dell’attività di cronaca, documentazione e denuncia delle criticità, anche sociali, svolto dalla stampa, un lavoro che si sta dimostrando sempre più pericoloso per chi lo svolge e che deve trovare il pieno sostegno delle istituzioni”.