Giochi di Parigi: Errani e Paolini, storica medaglia d’oro nel tennis. Meloni: “Forza ragazze”

Una domenica da incorniciare per i colori azzurri al nono giorno di gare dei Giochi di Parigi: arriva infatti una storica medaglia d’oro per il tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sara Errani e Jasmine Paolini vincono la medaglia più preziosa nel doppio femminile battendo in finale al super tie-break (2-6, 6-1, 10-7) le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno gareggiato sotto bandiera neutrale e che si devono accontentare dell’argento. Per Errani e Paolini un risultato storico visto che nessuna tennista italiana aveva mai vinto una medaglia ai Giochi.

Errani Paolini, arriva il grazie di Giorgia Meloni

“Questa finale è pazzesca per come è andata: abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo state lì e in qualche modo l’abbiamo tirata su. È stata dura ma siamo proprio felici”: così Sara Errani, ai microfoni di Discovery+, dopo aver conquistato l’oro. È stato il super tie-break, conclusosi 10-7 in favore delle azzurre, a decidere la finale. “È stato difficilissimo – ha ammesso Paolini -. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un pochino la tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio. È stata dura ma siamo contentissime. Veramente un’emozione unica”.

“Storica medaglia d’oro per l’Italia del tennis ai Giochi Olimpici. Grazie Sara Errani e Jasmine Paolini. Forza ragazze”. Così, in un post su X, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Paltrinieri nella storia: quinta medaglia in tre Olimpiadi

Domenica da incorniciare anche per il nuoto italiano. Gregorio Paltrinieri entra infatti nella storia. Il capitano del nuoto azzurro conquista l’argento nei 1500 stile libero ai Giochi olimpici di Parigi 2024, salendo per la quinta volta sul podio in una rassegna a cinque cerchi, la prima volta per un nuotatore italiano. Nella gara de La Defense Arena, Bobby Finke, statunitense e campione olimpico, con il tempo di 14:30.67 ritocca il record mondiale che apparteneva a Yang Sun dal 2012. Medaglia di bronzo all’irlandese Daniel Wiffen.

“Sono contentissimo, perché essere a podio di nuovo nei 1500, la gara che ho sempre sentito più mia, è stupendo”. Così Gregorio Paltrinieri dopo l’argento vinto nei 1500 stile libero. “Ho fatto tra l’altro lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio otto anni fa e anche questo è incredibile. All’inizio mi sono trovato un po’ impreparato a vedere Bobby partire così forte, mi aspettavo più fosse Daniel, poi ho cercato di stare al suo ritmo e credo di avercela fatta per quasi tutta la gara, poi dopo un po’ meno, ma sappiamo che nell’ultimo cinquanta lui va fortissimo”. L’italiano più medagliato di sempre nella storia nel nuoto all’Olimpiade. A Parigi, nelle gare in piscina, bronzo negli 800 e argento nei 1500. Per la terza Olimpiade consecutiva sul podio.