Gaza, Sinwar braccato dagli 007 esce dai tunnel vestito da donna: i trucchi per sfuggire alla cattura e le armi dell’intelligence

Se non fossimo in uno scenario di guerra verrebbe da pensare che la notizia che arriva dai tunnel di Gaza sia l’infelice scopiazzatura di un film di Totò. E invece no: a quanto risulta al quotidiano britannico Daily Express – che cita fonti dell’intelligence israeliana – per muoversi nell’infuocato terreno di scontro il leader di Hamas Yahya Sinwar si è «vestito da donna» nascondendosi tra la popolazione della Striscia di Gaza durante il periodo trascorso all’esterno della rete di tunnel per sfuggire alla sua cattura. Non è una novità, infatti, che gli 007 israeliani gli danno incessantemente la caccia, convinti che «l’eliminazione fisica» del leader di Hamas sarebbe il colpo di grazia finale per la leadership dei miliziani palestinesi.

Sinwar braccato esce dai tunnel vestito da donna

Tra l’altro non c’è solo il Daily Express a rilanciare la bizzarra notizia in queste ore: anche il New York Times, infatti, citando funzionari americani e israeliani, ha riferito che Sinwar potrebbe aver lasciato alcuni dei tunnel in cui si era nascosto in diverse occasioni nel corso dell’ultimo anno, per poi rifugiarsi in altri sfuggendo alla caccia all’uomo messa in atto da Israele. Secondo il New York Times, Sinwar si sarebbe infatti spostato da un posto all’altro nella Striscia di Gaza per anticipare i tentativi israeliani di eliminarlo, anche grazie alle informazioni ottenute da corrieri. «Si dice che Sinwar non si fidi più delle comunicazioni elettroniche, temendo che l’esercito israeliano scopra la sua posizione e lo uccida», ha riferito all’inizio di agosto il sito di informazione emiratino Al-Ain.

Le rivelazioni della stampa britannica e americana

Non a caso, peraltro, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva chiesto di mantenere attiva l’elettricità a Gaza proprio per facilitare l’individuazione di Sinwar quando comunicava tramite dispositivi elettrici. Ma ora, a giudicare dalle fonti citate da media britannici e americani, sembra che Sinwar abbia escogitatoanche altri modi per sfuggire alla cattura: compreso quello di camuffarsi in abiti femminili… Un’immagine che stride con quella del guerrigliero indomito, uno dei fondatori dell’ala militare di Hamas, dal agosto 2024 nominato anche capo dell’ufficio politico dell’organizzazione terroristica e, al di là delle “investiture” militari del suo gruppo, noto al mondo come lo spietato ideatore del massacro di israeliani eseguito il 7 ottobre.

Shin Bet e agenzie di spionaggio americane unite nella caccia all’uomo

Un super ricercato per cui lo Shin Bet, l’agenzia di intelligence israeliana, e le agenzie di spionaggio americane, hanno unito le loro forze, e da mesi stanno lavorando insieme per intercettare le comunicazioni di Sinwar: cosa diventata più difficile da quando il leader di Hamas si affida solo a informatori. Anche i mediatori egiziani e qatariori hanno confermato che risulta ora più complesso comunicare con lui, tanto che i tempi di risposta si sono allungati. In ogni caso una individuazione di massima ci sarebbe: si ritiene che l’uomo sia nascosto nei tunnel di Khan Younis, sua città natale nel sud della Striscia di Gaza. «Più di una volta siamo stati a pochi minuti di distanza» da lui, ha detto Shalom Ben Hanan dello Shin Bet, direttamente coinvolto nella caccia al numero uno di Hamas.

Sinwar, pochi fedelissimi su cui contare e con sempre meno nascondigli da sfruttare

E allora, parlando con l’agenzia di stampa israeliana Maariv, una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato che Sinwar stava esaurendo i posti in cui nascondersi, mentre l’offensiva israeliana nella Striscia stava indebolendo la leadership di Hamas. Tanto che il quotidiano Asharq al-Awsat ha riferito che Sinwar insisterebbe affinché la sua vita venga risparmiata come parte dei negoziati per un accordo di cessate il fuoco. Sinwar sa di essere braccato. E probabilmente è anche a conoscenza del fatto che le risorse israeliane all’interno di Gaza sono dotate di un kit di Dna istantanei che usano per i sospettati prelevando una goccia di sangue durante una stretta di mano apparentemente innocente. Sangue che può essere analizzato in pochi istanti e l’identità del sospetto confermata prima che possa spostarsi. Inoltre, è stata offerta una lauta ricompensa per chi fornirà informazioni utili alla sua cattura.

Sinwar vestito da donna e tutti i trucchi escogitati per sfuggire alla cattura. Ma l’intelligence…

«Come abbiamo scoperto, Sinwar non resta seduto nei tunnel o in zone sotterranee speciali per più di 24-36 ore alla volta. Sa che possiamo trovare i luoghi sotterranei dove si nasconde tramite la tecnologia avanzata. E sa che se viene commesso un errore o se troviamo fonti che ci dicono dove si trova, deve muoversi, per evitare che quell’errore diventi fatale per lui», ha spiegato il funzionario israeliano. «Lo stiamo cercando utilizzando la tecnologia e l’intelligenza umana e crediamo che sia probabile che si nasconda in bella vista», ha aggiunto. In bella vista, ma camuffato da donna…