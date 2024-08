Gang di nordafricani assalta un locale vicino al Senato. La protesta degli esercenti: Roma come Caracas

Una gang di sudafricani ha scatenato lunedì notte una vera e propria guerriglia davanti a una discoteca del centro, a cento metri dal Senato. Sul selciato, a riprova dell'”impresa”, sono rimaste decine di bottiglie di vetro lanciate contro la discoteca Sharivari. Il lussusoso locale via dei Nari, a pochi passi dal Pantheon è uno dei più famosi locali di Roma e dista pochi passi dal blindatissimo ingresso di Palazzo Madama.

Gang di sudafricani a pochi passi dal Senato: i video del raid

A seminare il panico, nella notte tra domenica e lunedì, è stata una comitiva di giovani nordafricani, che si sono presentati all’ingresso della discoteca intorno alle 4 del mattino, pochi minuti prima dell’orario di chiusura, pretendendo di entrare.

Roma, un gruppo di nordafricani ha bersagliato con pietre e bottiglie il Sharivari perché voleva entrare nel locale già in chiusura: fermato un 27enne egiziano mentre gli altri 4 nordafricani sono riusciti a fuggire. Il titolare del locale: “Siamo ostaggio delle bande di… pic.twitter.com/2OnxCuI3nz — Francesca Totolo (@fratotolo2) August 7, 2024

Al no della sicurezza, il raid e l’aggressione ai clienti all’uscita, con una serie di scippi. Una situazione insostenibile, che ha scatenato le proteste di abitanti ed esercenti del centro di Roma

“Roma come Caracas, Gualtieri intervenga”

“L’Associazione datoriale sistema impresa Roma esprime profonda preoccupazione per l’episodio di violenza accaduto presso la discoteca Sharivari nella notte tra domenica e lunedì. L’assalto da parte di un gruppo di giovani nordafricani, culminato in atti vandalici e aggressioni ai clienti, rappresenta un grave danno per il settore turistico e per gli imprenditori del territorio”. Lo afferma Francesco Pasquali, Presidente di Sistema Impresa Roma.

”Roma, una delle principali mete turistiche mondiali, ha registrato nel 2023 oltre 14,8 milioni di arrivi turistici, generando un indotto di circa 10 miliardi di euro. Questi numeri testimoniano l’importanza cruciale del turismo per l’economia cittadina. Episodi di violenza come quello avvenuto allo Sharivari non solo danneggiano direttamente le attività coinvolte, ma rischiano anche di compromettere l’immagine della città agli occhi dei visitatori, con ripercussioni negative su tutto il settore”. ”Esprimiamo la nostra solidarietà alla proprietà dello Sharivari e chiediamo un maggiore impegno delle autorità per garantire la sicurezza e la tranquillità della nostra città, vitale per la prosperità delle attività economiche locali. È necessario che si adottino misure efficaci per prevenire tali atti e per rassicurare sia i residenti sia i turisti sulla sicurezza di Roma. Rivolgiamo un appello al sindaco Roberto Gualtieri affinché intervenga con urgenza, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nelle aree maggiormente frequentate da turisti e cittadini. Roma non può somigliare a Caracas. Solo attraverso una collaborazione stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali possiamo garantire che Roma rimanga una città sicura e accogliente per tutti.