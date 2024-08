Fuga in massa da Grillo e Conte, anche i follower si sono stufati: in migliaia abbandonano i loro account

Agosto non è mai stato un mese facile per il M5S , per Giuseppe Conte e per il garante Grillo. Le forti fibrillazioni, le voci di scissione di cui si parla ormai da giorni e il “vaffa” reciproco che si sono scambiati i due leader hanno stufato persino i follower. Le solite manfrine tra i due leader su cosa dovrà essere il MoVimento per ora si traduce soltanto in una dèblacle social, in una consistente perdita di follower registrata dal 1° al 22 agosto, dagli account di entrambi. L’analisi sui anali social dei due leader pentastellati

che hanno perso migliaia di follower è oggetto di un focus di Arcadia.com.

Conte e Grillo, neanche i follower li seguono più

Conte e Grillo hanno abituato alle crisi agostane poi rientrate in virtù di compromessi precari. Ora basta, dicono i seguaci di entrambi. Entrambi perdono valenghe di utenti. Per Giuseppe Conte la perdita più importante è stata registrata dall’account Instagram: con -3.227 follower, ma il defollowing totale, considerando gli altri social, da X a Tik Tok è pari a -6.705. Una batosta.

Se Conte “piange” Grillo non ride

Beppe Grillo non ride: il calo più consistente è stato registrato dall’account X con una perdita di -2.174 follower, mentre il defollowing totale è di -3.587. Questo ennesimo smottamento in area pentastellata segue balmeno ad altri due momenti di attrito tra i due leader, fa notare Domenico Giordano, editoralista e data analyst. Accadde nel 2019 con la crisi del governo Conte I, quando tra i due volarono stracci. Accadde nel 2022 con la scissione dell’ala dimaiana a ridosso della presentazione delle liste. Quindi arriviamo a questo 2024 con le tensioni di questi giorno.

L’ennesima lite di agosto fatale ad entrambi sui social

Dunque, i follower sono stressati e stanchi, non li prendono più sul serio, si allontanano, fuggono. Lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulla futura leadership e sulle sorti complessive del M5S in vista di un campo largo non si sa bene se ambito o no “nuocciono gravemente alla salute”. Nel senso che gli utenti per non vederli e non sentirli scappano dagli account di entrambi. Una frana in soli 22 giorni.