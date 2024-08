Frecce Tricolori su Philadelphia: le immagini da brivido dalla cabina del top gun italiano (video)

Rientrerà ai primi di settembre la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), le Frecce Tricolori, il cui nome ufficiale è 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico, con sede a Rivolto in Friuli Venezia Giulia, per tutto il mese di agosto impegnata in Nord America, tra Stati Uniti e Canada, da giugno per celebrare il 100/o anniversario dell’Aeronautica Militare Italiana e anche per festeggiare con gli amici canadesi il centesimo compleanno della Royal Canadian Air Force. Le Frecce Tricolori mancavano dagli Usa da oltre trent’anni, dai tempi della missione, ‘Columbus 92’. L’attuale tour in Nord America si concluderà ad inizio settembre. In questo video spettacolare, il sorvolo della città di Philadelphia con le inquadrature dall’abitacolo di uno dei piloti.