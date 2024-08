Fitto in Europa, la lezione di Decaro al Pd: “E’ un uomo valido e gli darei il mio voto a Strasburgo”

La designazione di Raffaele Fitto come commissario europeo trova l’endorsment di un altro pugliese, avversario politico del ministro ma capace di dare una lezione di civiltà al suo partito e a tutta la coalizione. Antonio Decaro, neo europarlamentare del Pd e fino a poco tempo fa sindaco di Bari e presidente dell’Anci, esprime la sua soddisfazione per la scelta del governo e si dice pronto a votarlo a Strasburgo.

Decaro: “Fitto è una persona preparata e competente”

Decaro parla di Raffaele Fitto non nascondendo i diverbi politici ma mettendo in evidenza le qualità dell’uomo. “Anche se abbiamo idee diverse su molti temi, e più volte abbiamo avuto diverbi e contrasti, ci ho lavorato bene in questi anni: io all’Anci e lui a gestire il Pnrr. È uno con cui si può ragionare e trovare soluzioni, mettendo l’interesse del Paese sopra quelli di parte. E non è certo il classico prototipo del ‘sovranista’. Ha una lunga storia politica che parte dalla Dc e passa per Forza Italia, non è mai stato un estremista, ma un uomo più di governo che di parte”.

“Lo voterei”

Antonio Decaro arriva a sbilanciarsi, raccogliendo indirettamente l’appello del presidente Meloni alle opposizioni, dice, a proposito della ratifica della nomina di Fitto e di tutta la nuova Commissione: “Io lo voterei”. Una espressione di riformismo e moderazione che sembra essere molto rara nel Partito democratico.

“Candidato alle regionali ? E’ prematuro”

Decaro, che è stato probabilmente l’artefice del buon risultato del Pd alle europee nel Mezzogiorno, con circa 500mila preferenze, parla anche della possibilità di candidarsi, tra dodici mesi, a governatore della Puglia, con Michele Emiliano arrivato al secondo mandato e non più presentabile: “Ho appena iniziato la mia attività di parlamentare europeo. Manca più di un anno alle regionali, vedremo quando sarà il momento. Un anno in politica è un’era geologica ormai, parlarne ora è prematuro”.