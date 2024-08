FdI smonta la fake news del Fatto su Lollobrigida: “Falsità smentite dai dati su ristori e peste suina”

“L’epidemia di peste suina dilaga, allevatori in rivolta: Lollobrigida sotto accusa”: parte dal “Fatto”, ma si diffonde a macchia d’olio, un’altra fake news. Un tris di falsità contro il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare: sugli indennizzi a seguito di eventi catastrofali; sull’emergenza peste suina e infine sulla piaga della siccità, che ha colpito in particolare la Regione siciliana. Il ministro sarebbe “colpevole” e inadempiente su tutto secondo il quotidiano di Travaglio. E’ toccato Francesco Lollobrigida finire nel tritacarne mediatico contro il quale fa muro Fratelli d’Italia. Il servizio del Fatto titola: ‘Dall’alluvione ai maiali, Lollo incapace di tutto’. Sarà Agricat a smentire l’attacco. “Incongruenze tra i dati riportati dalla stampa e gli importi liquidati da Agricat. A settembre i primi pagamenti di 542 produttori, dal 2 ottobre a seguire, tutti gli altri”.

Fake del Fatto contro Lollobrigida: i dati Agricat smentiscono

Il governo, insomma, è sul pezzo. Agricat è la società che, per conto del Ministero dell’Agricoltura, è incaricata di risarcire, attraverso il Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali e alle condizioni previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura, le perdite di raccolto dovute a gelo, siccità e alluvione. Le accuse si sgonfiano con i fatti e i dati: “Con cadenza ormai quasi quotidiana, occorre intervenire per smentire fake-news diffuse da certa stampa di sinistra. Oggi il tema riguarda la peste suina e la siccità: due piaghe che hanno colpito l’agricoltura italiana. Per contrastare le quali il Ministero dell’Agricoltura è intervenuto prontamente dando risposte concrete”, interviene Lucio Malan. Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia cita infatti i dati diffusi da Agricat: “Fino a quando certi giornali continueranno a ritenere i lettori così sprovveduti da credere ai loro pretestuosi attacchi a mezzo stampa?”, si chiede.

FdI: “Lollobrigida si è mosso in maniera tempestiva su ristori, peste suina e siccità”

Il ministro Lollobrigida si è mosso in maniera tempestiva, attenta ed efficace. “Lo dicono i numeri diffusi da Agricat. Che smentiscono in maniera netta chi continua ad indugiare in una narrazione che vorrebbe il governo Meloni venire meno agli impegni annunciati e presi con gli alluvionati”. A contrastare la fake news sul ministro Lollobrigida è Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura. “Sul tema siccità e peste suina il governo e il ministero sono intervenuti prontamente con misure adeguate per contrastare l’emergenza”. E fa esempi concreti:

“Sulla peste suina, ad esempio, il Commissario straordinario ha adottato un’ordinanza estremamente rigorosa: che prevede una serie di misure finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del virus. Invece, riguardo l’emergenza siccità in Sicilia la legge varata a luglio ha previsto uno specifico stanziamento di 15 milioni di euro; in favore delle imprese agricole della Regione Siciliana che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi; verificatisi dal mese di luglio 2023 al mese di maggio 2024. Questi sono i fatti, al Fatto Quotidiano lasciamo la disinformazione ”.

FdI fa quadrato su Lollobrigida: “Campagne cavalcate dagli utili idioti politici”

Incalza Tommaso Foti, che fa notare come le campagne mediatiche volte a screditare l’attività del Ministro dell’Agricoltura sono smentite puntualmente dai fatti, più o meno quotidiani. “Da ultimo, l’ordinanza del Commissario straordinario per contrastare la diffusione dell’epidemia che minaccia la suinicoltura italiana: con il blocco degli accasamenti e degli spostamenti non essenziali; e il rafforzamento dei controlli di biosicurezza. Sono questi gli atti, di responsabilità fondamentale, destinati a proteggere uno dei settori strategici del nostro Paese. Non di certo le polemiche sterili di qualche disinformato”.