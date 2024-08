Ercolano, inferno in spiaggia: urla, calci e pugni tra i bagnanti. E dopo la rissa raid in strada: 3 denunciati. Il sindaco: vergogna

Il video che immortala le gesta di un manipolo di giovani alle prese con una violenta rissa in spiaggia in quel di Ercolano è diventato virale in poche ore, stigmatizzando una vicenda che non ha nulla di memorabile da registrare e rilanciare, a parte il monito a non replicare lo scempio impudentemente commesso in mezzo a bagnanti terrorizzati e sconcertati.

Ercolano, rissa in spiaggia: il video delle violenze virale sui social

Sì, perché la rissa avvenuta in una spiaggia della cittadina alle falde sud occidentali del Vesuvio, in affaccio sul golfo di Napoli, lo scorso 6 agosto ha fatto il giro del web. Con tanto di video che ha immortalato schiaffi, spintoni, calci, pugni e grida, tra lo stupore e il panico di villeggianti e residenti che quella mattina erano al mare per arginare le temperature infuocate d’agosto, e che si sono ritrovati coinvolti loro malgrado in un inferno di pestaggi e minacce.

Rissa in spiaggia a Ercolano: denunciati due minori e un 21enne

A stretto giro dal deprecabile episodio che ha scatenato l’ira del sindaco Bonajuto, i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno ricostruito la vicenda e individuato i presunti responsabili. Denunciati per rissa, percosse e lesioni personali aggravate tre ragazzini di 16, 17 e 21 anni. Sono tutti incensurati. Il più grande è di Torre del Greco.

Il motivo all’origine del pestaggio

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il più grande, insieme ad altre persone in corso di identificazione, sarebbe stato aggredito dai minori generando una rissa. Motivo del litigio le attenzioni che il 21enne avrebbe rivolto a una ragazza, coetanea e amica dei minori. Nulla che possa giustificare comunque quanto, tra le altre cose, si vede nel video: dove è possibile scorgere soprattutto un giovane che si avvicina furtivamente e, saltando, assesta un calcio al viso del ragazzo che ha di fronte. Il tutto mentre la spiaggia è affollatissima e si diffonde in breve il panico. C’è chi assiste sgomento alla scena, chi urla e chi, invano, cerca di fermare i circa venti scalmanati.

Ercolano, dopo la rissa in spiaggia, la lite è proseguita anche in strada

Le indagini dei carabinieri, coordinati dall’autorità giudiziaria, hanno permesso di accertare che quella sera stessa, dopo la rissa in spiaggia, il 16enne e il 17enne avrebbero aggredito un’altra volta il 21enne procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. I fatti sarebbero avvenuti a Torre del Greco, in Piazza Santa Croce.

L’ira del sindaco che ha denunciato la vicenda sui social

Intanto, a dare notizia della svolta nelle indagini sul caso, è intervenuto sempre suoi profili social il sindaco della cittadina campana che, commentando accaduto e epilogo investigativo, ha postato il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine e la soddisfazione per la rapida risoluzione del caso: «Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri i 3 ragazzi protagonisti della rissa in spiaggia ad Ercolano. Questo spiacevole episodio, che avevo denunciato sui miei profili social, ha ricevuto una pronta e decisa risposta da parte delle forze dell’ordine».

Il ringraziamento del primo cittadino alle forze dell’ordine

Concludendo quindi con un encomio rivolto direttamente alle forze dell’ordine: «Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento ai Carabinieri per la dedizione e il rigore con cui svolgono il loro lavoro quotidiano per garantire la sicurezza di tutti noi. Episodi di violenza come questo non devono accadere più, poiché minano la tranquillità e l’immagine della nostra Ercolano. La sicurezza e il benessere dei nostri cittadini sono e rimarranno la nostra priorità».