Di Caprio al Vittoriale sulla nave Puglia come nella celebre scena del Titanic: la visita privata

“Nei giorni scorsi è venuto in visita al Vittoriale Leonardo di Caprio con la fidanzata. Hanno visitato la villa e il parco. Sulla nave Puglia ha rifatto la celebre scena del film Titanic. Non abbiamo fatto le foto, ma se avessi avuto la possibilità di mettere l’immagine sul web, penso che avrebbe portato decine di migliaia di visitatori”. A raccontarlo è Giordano Bruno Guerri, presidente Fondazione il Vittoriale degli italiani, intervenuto a Venezia nel corso della quinta edizione del ‘Soft power club’, nel corso del quale ha sottolineato che il museo “è in attivo pur non avendo alcuna sovvenzione”.

La modella Vittoria Ceretti sta approfittando dell’estate per far conoscere a Leonardo DiCaprio, le sue zone d’origine. Così nei giorni scorsi i due sono scesi dallo yacht a bordo del quale stanno solcando il Mediterraneo e sono arrivati a Brescia. E da qui la visita al Vittoriale degli italiani. Raccontando la visita della celebre coppia il presidente ha raccontato: “Ci hanno chiesto, con la massima discrezione, se potevano vedere il Vittoriale da soli. E gli abbiamo riservato l’ultimo turno, quello delle 19, che era libero da prenotazioni. Sono arrivati puntualissimi a bordo di una Porsche Cayenne. Erano loro due più una donna, che credo fosse la mamma di lei, e un altro signore».

«I due – spiega ancora Guerri – sono stati accompagnati da una guida specializzata e hanno girato in lungo e in largo il Vittoriale», ultima residenza di Gabriele d’Annunzio, chiedendo dettagli e curiosità: «Si sono offerti di pagare – prosegue Guerri – ma a me è sembrato gentile offrire la visita in cambio della pubblicità che sapevo avrei avuto». Di Caprio e Ceretti, top model originaria di Brescia, «se ne sono poi andati con la promessa di tornare con degli amici».