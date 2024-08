Daria Perrotta nuovo Ragioniere generale dello Stato: è la prima donna. FdI: “Infranto un altro tetto di cristallo”

È la prima donna a sedere al vertice della Ragioneria generale dello Stato ed è probabilmente anche tra i più giovani Ragionieri mai nominati, oltre che “brava”, come rivendicato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Daria Perrotta, classe 1977, è stata indicata dal consiglio dei ministri nuova Ragioniera generale. Prenderà il posto di Biagio Mazzotta, cooptato dal cda di Fincantieri come presidente. Per la nomina di Perrotta manca solo il via libera della Corte dei Conti.

“Se la ragioniera non arriva dalla Corte dei conti o dalla Banca d’Italia ho compiuto un peccato mortale? Ok, ho compiuto un peccato mortale”, dice Giorgetti tagliando corto sulle polemiche. “Siccome è brava – aggiunge il ministro – lo dicono tutti, ho pensato di indicarla. Tra l’altro ha lavorato anche con governi di altro colore. Se quelli delle opposizioni volevano fare una polemica dovevano cercare un altro terreno”.

“Ennesimo tetto di cristallo infranto dal governo Meloni”

Una nomina che viene accolta con soddisfazione da tutte le forze del centrodestra e anche da diversi esponenti dell’opposizione. “La prima donna a ricoprire questo importante incarico, ennesimo tetto di cristallo infranto da questo governo”, commentano in una nota congiunta i presidenti dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. “A lei – dicono Foti e Malan – l’augurio di buon lavoro, con la certezza che la sua alta professionalità le consentirà di svolgere al meglio l’importante ruolo a cui è stata destinata. A Biagio Mazzotta va il ringraziamento per quanto fatto in questi anni alla guida della Ragioneria”.

“La donna giusta al posto giusto, al momento giusto”, commenta il presidente del Cnel, Renato Brunetta. “Conosco da anni la dottoressa Perrotta con cui ho lavorato quotidianamente sia nel Governo Renzi che con il Governo Gentiloni – dichiara Maria Elena Boschi di Italia Viva – e ne apprezzo professionalità, serietà e l’alto senso delle istituzioni, le sue qualità e la sua esperienza apprezzate in modo trasversale saranno un valore per la Pubblica Amministrazione”. Sulla stessa linea, Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera: “Conosciamo Daria Perrotta e ne apprezziamo la competenza, la serieta’, la sensibilita’ istituzionale. Siamo per questo convinti che assolverà il suo compito nel migliore dei modi”. “Una grande professionista che ho avuto modo di conoscere e apprezzare durante il governo Draghi. Sono certa che ricoprirà questo incarico con impegno e responsabilità”, dichiara Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

Il governo, commenta Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità “si conferma promotore di pari opportunità per le donne, ai vertici dello Stato come nella vita di ogni giorno di milioni di donne che desiderano realizzare le proprie aspirazioni”. Apprezzamenti arrivano dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Prima donna a ricoprire tale ruolo, il suo percorso professionale è contrassegnato da alta competenza e dedizione” e da quello della Camera, Luciano Fontana: ” In questo ruolo di grande responsabilità e di centrale rilevanza saprà mettere a frutto la competenza e l’esperienza acquisita nel suo percorso professionale”

Chi è Daria Perrotta, curriculum inattaccabile

Due lauree, una in Scienze politiche e una in Giurisprudenza, un master in Econometria applicata, una carriera tutta all’interno delle istituzioni: Daria Perrotta è la nuova guida della Ragioneria generale dello Stato, prima donna a ricoprire tale incarico. Dopo il via libera del Cdm, serve comunque il parere della Corte dei Conti per insediarsi nel ruolo. Prenderà il posto di Biagio Mazzotta, dimissionario diretto verso la presidenza di Fincantieri.