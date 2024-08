Chi è Gigione, il cantante inghiottito dal palco (video): dalla canzone su Padre Pio alla sexy campagnola

Sta bene, per fortuna, il popolare cantanta napoletano Gigione, “inghiottito” dal palco che ha ceduto nel corso di un concerto a Baia Felice. Luigi Ciavarola, in arte Gigione, è un cantautore e intrattenitore televisivo; fa uso di un linguaggio misto italo-campano e le sue canzoni sono ascrivibili al vasto genere trash o “tamarro”. L’altra sera i fan di Gigione che affollavano un suo concerto nel Casertano, lo hanno visto cadere nel palco dopo il cedimento delle assi di legno. Gigione, oggi, in un altro videom parla di “caduta libera” con ironia, e sottolinea come poi il concerto sia andato avanti e sia lui che il pubblico si siano comunque divertiti. Nonostante i suoi 79 anni Gigione gira l’Italia, e soprattutto il sud, in lungo e in largo, con i suoi concerti. Anche l’altra sera la sua esibizione è andata avanti nel tripudio dei fans. Oltre al trash, Gigione scrive ed interpreta anche canzoni più intimistiche di tema religioso o riguardanti gli affetti famigliari. Grazie al brano Padre Pio ha partecipato ad una puntata del Maurizio Costanzo Show. Ma il brano più conosciuto di Gigione è indiscutibilmente la canzone folk “La campagnola”: brano demenziale, sexy e boccaccesco.

Il video della caduta di Gigione