Centenario di Latina, l’Ucid festeggia la legge voluta da FdI e approvata con numeri bipartisan

L’approvazione, con il sostegno di tutte le forze di maggioranza e opposizione, del ddl del senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, sulle iniziative per la celebrazioni del Centenario di Latina, fa registrare la soddisfazione e il plauso dei Dirigenti dell’Ucid Latina, presieduta da Paolo Grignaschi, a sua volta da tempo impegnati su questo fronte.

“Siamo pronti a mettere a disposizione dell’amministrazione Comunale di Latina le nostre energie, sia dal punto di vista imprenditoriale che manageriale, per far sì che si arrivi all’appuntamento del 2032 con un’agenda di iniziative ed eventi in grado di fare, anzi di “rifare” e riscrivere la storia di Latina”. Il presidente della sezione di Latina dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, Paolo Grignaschi, sottolinea non solo la portata culturale della legge approvata dal Parlamento italiano, ma anche il valore economico e sociale, per lo sviluppo di tutta la provincia di Latina.

“Latina è una grande comunità dalle profonde radici storiche e culturali, che si sta proiettando nel modo migliore anche nel futuro, grazie alle sinergie tra istituzioni, imprese e cittadini. Le celebrazioni del suo centenario saranno quindi un importante riflettore acceso sul passato, ma anche sul presente e sul futuro di questa città, che merita la ribalta nazionale con grandi eventi e che può rappresentare il baricentro dello sviluppo per tutto l’Agropontino”. Vogliamo dimostrare – prosegue Grignaschi – che si possono raggiungere grandi risultati creando sinergie tra le varie realtà locali”.