Casini travolge Telese e Aprile: “Mi invitate per parlare di gossip e non di cose serie” (video)

Casini perde la pazienza con Telese e Aprile a “In Onda” su La7. “Mi invitate per parlare di gossip e non per cose serie”. Perde il suo aplomb e a ragione l’ex leadr dell’Udc, oggi nel Pd. I conduttori aprono con un servizio sul “caso del ministro Sangiuliano e della misteriosa nomina di una consulente”. Nonostante dal collegio romano abbiano negato tale circostanza con parole secche, la carenza di notizie agostane ha fatto di questo un altro “giallo” dell’estate. Parte il servizio e poi si rientra in studio. A questo punto viene chiesto un parere sulla vicenda a Pierferdinando Casini, ospite principale del primo blocco di puntata.

Casini perde la pazienza con Telese e Aprile:

Ma come si fa ad invitare un politico di lungo corso ed esperienza istituzionale a parlare di gossip, ossia sul nulla. E infatti Casini si risente e travolge i conduttori. “Mi sembra ci sia la volotà di parlare di questa vicenda in modo gossippistico. Non sono d’accordo. Le opposizioni hanno posto delle domande? Le risposte arriveranno nelle sedi opportune e istituzionali. Ci sono altre cose di cui parlare, ho solo un quarto d’ora a disposzione e mi fate parlare di questo?”. Ci sono altre priorità– segnala Casini- . Le emergenze sono altre.

Telese e Aprile rimangono spiazzati dalla ramanzina. Cala il gelo in studio, Telese azzarda: “Non è gossip è una notizia…”. Ma Casini non ne vuol sapere e impartisce una lezione di “grammatica” istituzionale che va applicata anche a notizie sparate per fare rumore. “Da uomo delle istituzioni il mio compito è delegare proprio alle istituzioni queste risposte. Parliamo d’altro…”. E quando il tempo a disposizione di Casini finisce, ecco che viene mandata in onda la pubblicità con l’annuncio della Aprile di un secondo blocco di puntata dedicato proprio alla guerra in Medio Oriente. E quasi a microfono ormai spento, Casini si lascia andare: “Eh per le cose serie non mi invitate…”.