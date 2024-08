Carini, Vance: “Disgustoso che un uomo prenda a pugni una donna. Ecco dove porta il pensiero gender”

Il caso di Angela Carini, sconfitta dal trans algerino Khleif(o intersex) nella boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi, arriva sul tavolo di J.D. Vance, il candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti e registra anche la netta presa di posizione di uno degli influencer più importanti degli States, Charlie Kirk, dopo l’endorsment di ieri di personaggi come Elon Musk, Rowling e, soprattutto, di Martina Navratilova.

Carini, le parole di Vance su X

Sul suo profilo X, il quarantenne repubblicano vice di Donald Trump scrive: ” È qui che portano le idee di Kamala Harris sul genere: a un uomo adulto che prende a pugni una donna in un incontro di boxe. Ciò è disgustoso e tutti i nostri leader dovrebbero condannarlo”, con diversi like che sostengono la presa di posizione di J. D. Vance .

Charlie Kirk: “Qualcuno dovrà morire prima che la gente si svegli?”

Charlie Kirk, Ceo di TpUsa, e uno dei più importanti rappresentanti del pensiero conservatore americano, scrive invece sui social: “Basta con la follia di genere e il compiacimento per evitare di ferire i preziosi sentimenti di qualcuno. Le Olimpiadi hanno appena permesso a un uomo biologico, Imane Khelif, di prendere a pugni l’olimpionica italiana Angela Carini. ‘È durata 46 secondi perché è stato doloroso. Non sono mai stata colpita così forte in vita mia’, ha detto la pugile italiana. Il lavoro della sua vita è stato rubato da un uomo che picchia le donne per sport. Qualcuno dovrà morire prima che la gente si svegli?! Tutta questa ideologia è puro male”, le parole pronunciate da Kirk, con ben 5,8 milioni di visualizzazioni.

Per Trump e Vance Olimpiadi scadenti e offensive

Donald Trump aveva pesantemente criticato (nel silenzio del cattolico Biden) la cerimonia di inaugurazione dei Giochi e la rappresentazione blasfema del cenacolo leonardiano, definendo le Olimpiadi scadenti e offensive nei confronti dei cristiani. Un concetto che era stato ribadito dal suo vice, Vance, e fatto proprio da ampi settori del partito repubblicano.