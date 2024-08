Calenda travolge il Pd: “Non è stata Meloni a smontare la sanità, basta raccontare balle” (video)

Carlo Calenda lascia di sasso la platea della Festa dell’Unità. “La Sanità non l’ha smontata Meloni. La Sanità è stata smontata da tutti i governi degli ultimi 20 anni, incluso quello di cui ho fatto parte che era un Governo del Pd”. Un ammissione di colpa niente male da parte di Carlo Calenda. “Mi dispiace darti un dispiacere, Misiani- dice rivolgensosi al senatore dem in platea-, se vuoi ce la raccontiamo. Ma la sanità è stata definanziata negli ultimi 20 anni da tutti i governi, compreso quello del Pd del quale ho fatto parte. Mi dispiace, può essere utile dire il contrario, ma smettiamo di raccontarla così. Abbiamo pensato che una pezza ce l’avrebbero messa i nostri infermieri che abbiamo chiamato i nostri eroi. Fregandocene bellamente dei loro stipendi bassi”.

Il leader di Azione sbugiarda un poche parole la propaganda della sinistra di questi due anni. La colpevolizzazione prima dei tagli che non ci sono stati; poi la negazione degli stanziamenti mai primi effettuati sulla Sanità. Il governo ha investito cifre importanti pur in un momento di difficoltà internazionale estrema. Le parole di Calenda non piaceranno alla Schlein e mettono una seria ipoteca su un campo largo avvolto nelle nebbie. Ricordiamo che il Pd e tutta la sinistra sul presunto smantellamento del sistema sanitario nazionale sta tutt’ora impostando una campagna feroce. Ebbene, un ritrono alla realtà non guasta.